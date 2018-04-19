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В КЦ «Братеево» состоится мастер-класс по росписи пряников
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В КЦ «Братеево» состоится мастер-класс по росписи пряников 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Повозиться с глазурью и расписать пряник можно будет в ближайшее воскресенье, 22 апреля.
«Там, где апрель, там снова птицы возвращаются в родные края» — с этим девизом в местном культурном центре избрали форму для сладкого десерта. Мастер-класс проведет руководитель АРТ-мастерской «Глазурь» Елена Гелиева, которая научит правильно выводить узоры на глазури.
— Мастер-класс по рисованию глазурью мы проводим во второй раз, поскольку первый в нашем культурном центре прошел с ошеломляющим успехом, — отметила заведующая культурно-массовым сектором культурного центра района Светлана Галахова. — Благодаря нашему съестному мастер-классу, участники создадут авторскую хендмэйд поделку, которую можно будет подарить или съесть самому.
Все необходимое — пряники, глазурь и декоративные посыпки — участникам творческого занятия выдадут в культурном центре «Братеево». Начало мастер-класса в 13:00.
Фото: КЦ «Братеево».
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