В КЦ «Братеево» состоится мастер-класс по росписи пряников

Повозиться с глазурью и расписать пряник можно будет в ближайшее воскресенье, 22 апреля.

«Там, где апрель, там снова птицы возвращаются в родные края» — с этим девизом в местном культурном центре избрали форму для сладкого десерта. Мастер-класс проведет руководитель АРТ-мастерской «Глазурь» Елена Гелиева, которая научит правильно выводить узоры на глазури.

— Мастер-класс по рисованию глазурью мы проводим во второй раз, поскольку первый в нашем культурном центре прошел с ошеломляющим успехом, — отметила заведующая культурно-массовым сектором культурного центра района Светлана Галахова. — Благодаря нашему съестному мастер-классу, участники создадут авторскую хендмэйд поделку, которую можно будет подарить или съесть самому.

Все необходимое — пряники, глазурь и декоративные посыпки — участникам творческого занятия выдадут в культурном центре «Братеево». Начало мастер-класса в 13:00.

Фото: КЦ «Братеево».