Первая узница «скопинского маньяка» рассказала, как сбежала из бункера

В конце сентября 2000 года 14-летняя Екатерина Мартынова и ее 17-летняя подруга Лена Самохина сели в машину к Виктору Мохову , который предложил их подвезти. Мужчина дал девушкам выпить, подмешав снотворное. После этого он привез их к собственному дому, где отправил обеих девушек в бункер, где они провели в заточении четыре года. Недавно стало известно, что у «скопинского маньяка» была еще одна жертва Елена Малахова , которая была его самой первой узницей.

Сегодня она стала героиней передачи «На самом деле», где встретилась с сообщницей Виктора и рассказала свою историю. Когда друзья ее высадили у дома, где жил Мохов, Елене было 13 лет. Кто-то ударил ее по голове и она потеряла сознание. Затем девочка-подросток очнулась уже в бункере, но сначала она не поняла, где находится, так как там было темно. Затем к ней пришел маньяк, который стал над ней издеваться. Малахова пробыла в заточении чуть больше двух недель. Затем ей удалось сбежать. «Он залез туда. Хотел… Ну сами понимаете. Я боролась и ударила его кастрюлей. Он упал, а я убежала. Я не стала ни в милицию заявлять, ничего. Я боялась, что это придадут огласке», — рассказала первая жертва маньяка.

сообщница маньяка Лена Бадукина / фото: кадр из передачи

В студии также появилась Екатерина Мартынова, которая также была узницей Мохова. Она считает, что Елена должна была заявить в полицию и тогда, она и вторая девушка Лена Самохина не стали бы жертвами маньяка. Малахова отметила, что жила в деревне и считала, что ей не поверят. Даже родители не стали ее искать, так как были алкоголиками. Сообщница Виктора Лена Бадукина заверила, что не знает Елену и никогда ее не видела. Полиграфологи выяснили, что на самом деле в тот вечер первая жертва маньяка была его гостьей. Также оказалось, что ранее мужчины платили деньги за время проведенное с ней.

Полиграфолог рассказал, что Малахова встретилась с ребятами в кафе и там выпила. Затем они повезли пьяную девушку к Мохову, что бы «продать» ее. Маньяк заплатил ребятам около 150 рублей и предложил своей гостье выпить, но она отказалась. Елена стала убегать от мужчины и уже тогда получила удар по голове. Первая интимная связь у узницы с Виктором была с ее согласия. Позже она действительно сбежала, но не ударяла своего насильника кастрюлей. В конце передачи Бадукина сказала, что не была причастной к удержанию в неволе Малаховой, что оказалось правдой.