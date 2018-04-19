Технологичные лайфхаки для экономии времени

В замечательное время мы живём. Можно быть заботливой матерью и при этом управлять бизнесом. Жить в собственном доме за городом и работать в центре. Улетать за экватор на выходные, а в понедельник как ни в чём не бывало отвозить детей в школу. Во всех этих открывшихся возможностях есть только одна проблема — время. Его всегда не хватает. Всегда.

Поэтому сегодня мы собрали несколько технологичных лайфхаков, которые помогут сэкономить время и сделают это красиво.

Горячая домашняя еда и кофе

Несовпадение графиков — дело житейское. Вы готовите ужин, пока у вас есть на это время, а семья за столом собирается только часа через два-три. И что, включать микроволновку? Нет! Есть более здравые методы сохранить температуру и свежесть недавно приготовленного блюдя — мармит.

Долгое время этот агрегат выглядел как большая супница, которая благодаря особенностям своей конструкции сохраняла пищу в подогретом виде. Сейчас мармит может быть электрическим, примыкать к духовке или стать отдельным бытовым прибором на кухне.

Помните времена, когда чтобы выпить кофе, его нужно было вначале смолоть, а потом долго стоять над туркой, которая каждый раз коварно пыталась залить раскалённой коричневой жидкостью всю плиту?

Не вспоминайте об этом больше. Современные кофемашины разве что ваше имя на чашке не пишут, в остальном они полностью заменяют профессионального бариста. Регулируют крепость, размер порции, температуру и степень помола. А ещё чашки подогревают.

Свежие рубашки каждый день

Ещё чистая, но уже слегка помятая белая рубашка, кашемировый свитер, пропахший парфюмом, который сегодня совсем не хочется чувствовать на себе, вечернее платье, которое за месяц надевалось всего два раза, но уже потеряло лоск, — что делать с этими вещами, если надеть их нужно уже через пару часов?

Ответ проще, чем может показаться: берём вещь, вешаем её в паровой шкаф LG, выставляем программу и отправляемся пить кофе. Всё. Перед выходом вы наденете рубашку, костюм или платье, которое словно только что доставили из химчистки.

Стирка всего и вся Несмотря на то что путь от камня, которым женщины колотили по мокрым вещам, до автоматических стиральных машин уже давно пройден, по нашим наблюдениям, стирка всё ещё съедает огромное количество времени. Почему? Да просто есть тёмное и светлое бельё. А ещё есть шёлк и шерсть, джинсы и платья, ткани, которые нужно стирать при разном температурном режиме. В семьях есть аллергики, особенно требовательные к химикатам, и дети, к которым прилагается необходимость почти ежедневной стирки.

Чтобы просто закинуть в машинку тёмное и светлое бельё, женщина должна несколько часов находиться дома и ждать, когда закончится стирка первой партии, после чего можно будет закинуть вторую. А это с нашим ритмом жизни совершенно неудобно.

Путём недолгих поисков мы обнаружили стиральную машину TWINWash™, которая выполняет все капризы, к тому же управление у неё, как сейчас принято говорить, интуитивное, то есть очень простое и понятное.

Создали эту стиральную машину на авторитетном производстве LG. У машины два барабана, которые позволяют стирать вещи раздельно, то есть предотвращая окрашивание и порчу ткани от неправильного режима стирки. Основное отделение (12 кг стирки / 8 кг сушки) и мини-отделение (2 кг) могут использоваться параллельно или независимо друг от друга.

У этой машинки есть режим, позволяющий выполнить оба цикла стирки всего за 49 минут. А благодаря экогибридной функции сушки можно самостоятельно выбирать, как сушить одежду: с помощью горячей воды или горячего воздуха. Эта опция позволяет существенно экономить не только электроэнергию, но и воду.

Основное отделение машинки снабжено технологией TrueSteam, по сути, это парогенератор, который обрабатывая ткань уничтожает до 99,9% аллергенов. А ещё пар разглаживает небольшие складки, устраняет запахи, одновременно смягчая и освежая бельё.

TWINWash можно подключить к Wi-Fi и не только легко управлять и следить за ходом стирки из любого места, но и скачивать дополнительные циклы и проводить диагностику проблем, запустив специальное приложение.

Кстати, TWINWash приняла участие в выставке Batimat Russia 2018. Дизайнер интерьеров Женя Жданова сделала стиральную машину от LG частью своего невероятного стенда, о котором наверняка будут говорить ещё очень долго.

Чистота воздуха и полов

О мойке воздуха лучше всего осведомлены аллергики. Этот агрегат очищает воздух от пыли и аллергенов, попутно поддерживая комфортный уровень влажности. Нас в наибольшей степени интересует именно очистка от пыли как перспектива сокращения количества необходимых уборок в неделю.

Робот-пылесос, конечно, не панацея. Труднодоступные места он не осилит, двери не раскроет и по ступенькам сам не спустится. Но давайте мыслить рационально: что удобнее и быстрее — пропылесосить самостоятельно весь дом или пройтись с тряпкой по углам и собрать пыль между тумбочками и шкафами?

Начиная готовить этот материал, мы думали, что вывод будет логичен и очевиден: сэкономить время можно, а благодаря технологиям домашние дела с каждым годом станут отнимать всё меньше времени. Однако вывод оказался немного иным: экономить время необходимо, потому что личное и семейное счастье — это вовсе не сверкающие полы и горячие обеды, а время, которое вы проводите вместе.

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