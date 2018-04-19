22-летняя британка получила 7 лет тюрьмы за то, что избивала и держала в рабстве своего бойфренда

22-летняя Джордан Ворт (Jordan Worth) стала первой женщиной Британии, приговоренной к 7,5 годам тюрьмы за домашнее насилие. Девушку уличили в жестоком обращении с бойфрендом-инвалидом: 9 месяцев она удерживала его в своем доме, полностью контролировала и регулярно насиловала.

Источник: The Sun Красотка Джордан Ворт из английского графства Бедфордшир всегда оставляла впечатление доброго и отзывчивого человека. Она должна была стать учительницей, но, увы, выпускница колледжа неожиданно для всех открыла свою зловещую сторону: девушку признали виновной в систематическом избиении ее парня Алекса Скила (Alix Skeel), который не мог постоять за себя в силу болезни — он страдает гидроцефалией.

Суд города Лутон рассмотрел дело Ворт, которую заподозрили в домашнем насилии после сообщений ее соседей. Следствие установило, что девушка, которая всегда отличалась примерным поведением, окончила школу с отличием, заботилась о бездомных животных, беспокоилась о голодающих детях в Африке, в период с апреля 2016-го по июнь 2017 года постоянно измывалась над своим молодым человеком. Ворт полностью контролировала жизнь Скила, выбирала ему одежду и распорядок дня, а в случае непослушания избивала, в том числе молотком и отверткой, и даже обливала кипятком.

Властная девушка начала встречаться с Алексом в колледже в 2012 году, когда им обоим было по 16 лет. Они стали жить вместе и поселились в Стюартби в Бедфордшире. Но сторона обвинения на суде показала, что с самого начала Ворт чрезмерно контролировала своего молодого человека.

Девушка запретила ему встречаться с родными и друзьями, взяла под контроль его социальные аккаунты, говорила, что ему надевать и когда заниматься с ней любовью. Кроме того, парень спал на полу, ему нельзя было ложиться с Ворт в одну постель.

Вскоре психологическое насилие сменилось физическим: девушка стала регулярно избивать Алекса. Ее не остановило даже то, что Скил страдает от гидроцефалии, или водянки, то есть нарушения нормального развития головного мозга, связанного с чрезмерным накоплением в нем жидкости.

«Я думал, что в итоге лишусь руки или ноги. У меня были ужасные ожоги. Я потерял 19 кг веса, похудев с 63,5 до 44 кг. Сначала она третировала меня психологически, но потом начала применять силу».

Тревогу забили соседи, когда заметили, что Алекс хромает, весь покрыт синяками, а его рука безжизненно болтается на перевязи. Во время одной из ссор они вызвали полицию.

Медики при осмотре пострадавшего обнаружили на его руках ожоги второй и третьей степени, замотанные пищевой пленкой. Парень уверял, что обжегся сам, но в больницу злобная дама сердца его не пускала. Более того, врачи заметили у него многочисленные ушибы и колотые раны.

Девушку осудили на 7,5 лет и пожизненно запретили ей приближаться к Алексу Скилу. На суде было отмечено, что это первый случай, когда женщину осудили за подобное преступление, в частности потому, что издевательства внутри семьи часто бывают совершенно незаметны для окружающих, тем более когда в роли обидчика выступает девушка.