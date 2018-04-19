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Деликатный женский вопрос: как оставаться в форме внутри?
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Деликатный женский вопрос: как оставаться в форме внутри? 

Карельские вести 40 минут назад
Сегодня это вас может не касаться. Не будет касаться еще лет 15–20. Однако если в ваши планы не входит встретить пенсию в роли одинокой ценительницы памперсов или тонкого знатока эмалированных уток, прочтите это.
Влагалище любой женщины с возрастом теряет свою эластичность. Да старение естественно, а вот недержание мочи — не очень. И если вы хотите заниматься сексом в своей жизни как можно дольше, вам тоже следует знать, как это обеспечить.
ТРЕНИРОВКИ
Все слышали об упражнениях Кегеля. А кто их на самом деле выполняет? Нет времени? «Сестра, утку во вторую палату!». На самом деле для этого не нужно особое время. Не нужно специальных тренажеров. Эти мышцы тренируют себя сами, если им вовремя приказывать головой. По дороге на работу, во время прогулки — это можно делать везде. И никто не узнает. Три подхода по 10 повторов ежедневно. О, и какой у вас будет после этого роскошный секс, вы не представляете!
КСТАТИ, О СЕКСЕ
Да, занимайтесь им чаще. По дороге на работу, во время прогулки… Если серьезно, без регулярных нагрузок стенки влагалища теряют эластичность, и когда секс все-таки случится, вероятность травмы возрастает. Представляете, вы полгода лезли на стену, и тут — он. Шорох простыней, шелест лепестков роз, платье, шурша, упало на пол и… «Дорогой, ты не помнишь телефон скорой?». Оно вам надо? Тренируйтесь. Что значит, не с кем? Вибратор подойдет.
ДЕРЖИТЕ ВЕС ПОД КОНТРОЛЕМ
Нет, это не значит «хватит жрать». Это значит — уважайте свое тело и не истязайте его то диетами, то обжорством. Резкий набор или потеря веса равно растягивают влагалище и оно обвисает. Так же, как и грудь.
НЕ СОРЕВНУЙТЕСЬ С ЕНОТАМИ
Перестаньте остервенело намывать себя изнутри. Влагалище самоочищается. Интимное мыло очищает снаружи и этого достаточно. Если вас начал беспокоить запах, идите к гинекологу, мылом делу не поможешь.
СМАЗКА
Это нормально, что после сорока как бы вы ни скрипели зубами от желания, смазки будет мало. Уровень собственной смазки уменьшается. Используйте для секса лубриканты на водной или силиконовой основе. Каждый раз. Нет, вы не станете от этого выглядеть менее страстной, а удовольствия получат больше — все участники процесса.
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Женский форум
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