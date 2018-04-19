«Меня поколотили старшеклассницы»: Анна Плетнева вспомнила школьные годы

Глядя на уверенную в себе певицу Анну Плетневу , сложно представить, что такой она была не всегда и даже страдала от нападок в школьном возрасте. 40-летняя знаменитость решила рассказать подписчикам, как реагировать на негатив в свой адрес, отметив, что к любой ситуации можно относиться по-разному и предпочтительнее — положительно.

Экс-солистка поп-группы «Винтаж» Анна Плетнева разоткровенничалась и решила вспомнить школьные годы. Оказывается, в тот период жизни она сталкивалась с недоброжелателями, но благодаря мудрому совету отца смогла решить свои проблемы и сделала для себя правильные выводы: «Продолжаю отвечать на вопросы! Как перевернуть жизнь на положительный лад? Когда все навалилось, проблема за проблемой и кажется, что весь мир катится в тартарары!.. У вас такое бывает?»

По словам артистки, ее папа однажды дал ей мудрый совет. Он рекомендовал не винить в неприятностях других, а посмотреть на них с другой стороны — заглянуть в себя и понять, где была ошибка. Анна отметила, что в детстве не могла осознать, что именно он имел в виду: «Как так?! Меня поколотили старшеклассницы в школьном тубзике, а я виновата?.. Долго до меня доходила эта истина». Плетнева подчеркнула, что «все зависит от нас самих». Родитель научил ее находить подходящие слова и совершать правильные поступки: «И вот, прошла неделя, я опять стою в этом тубзике и одна противная девчонка уже заносит надо мной свои когти, чтобы выдрать очередную порцию моих кудрей, а я ей и говорю: „Лен, ты такая красивая, когда злишься… Конечно это совершенно неадекватная моя реакция заставила ее вздрогнуть, отойти от меня, остальные ее злюки-подружки тоже затихли в углу…“

Певица подчеркнула, что отец был прав и она поняла, что в сложных случаях необходимо не опускать руки, а „переключиться“ на „что-то доброе и позитивное“, тогда, по ее мнению, все развернется в другую сторону. Анна Плетнева указала на то, что обидчица после этого начала ей помогать во всем и даже делилась компотом в школьной столовой: „Этот урок я усвоила на отлично и всегда в жизни я поступаю именно по такому принципу… Это, конечно, мое мнение!“ Многие подписчики согласны с исполнительницей, но были и скептики: „Мудрые и верные слова. Я полностью согласен. Прислушайтесь люди“. „Очень печальная история. Ненавижу агрессию и насилие“.

»Вернуться туда, откуда все началось, осознать, где развилка, свернуть в другую сторону». «Хорошо сказано, но не всегда подобный подход принимается на „ура“, это все надо смотреть по ситуации». «Я не считаю, что на зло нужно добром отвечать, вот не считаю и все». Сейчас Анна Плетнева довольна собой и раскрепощенная настолько, что даже дает советы другим. В частности, она поделилась рекомендациями о том, как не стесняться в постели, подчеркнув, что в сексе необходимо «прислушаться к инстинктам».

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