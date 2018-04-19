Подвязка томатов по Маслову: подробная инструкция

Пожалуй, только советские дачники ещё помнят помидорные технологии «по Маслову» — в 1983-1984 гг. Игорь Михайлович представил их широкой аудитории. Его предложения состояли в горизонтальной посадке томатов и прикопке двух нижних пасынков — для создания мощной корневой системы растения.

Мне же показалась удобной предложенная им система подвязки — во всяком случае, я пользуюсь ею до сих пор и не собираюсь менять.

В чём смысл подвязки по Маслову?

На толстой леске завязываются узлы сантиметров через 15-20.

Леска с узлами нарезается кусками в высоту теплицы и крепится вверху напротив каждого высаженного томата.

Леска у каждого томата

С помощью проволочных крючков или разогнутых канцелярских скрепок и резинок из велосипедной камеры прикрепляем растущий томат к леске — подхватываем резинкой под листом и подвешиваем в ближнюю петлю.

Крепим томаты к леске

По мере роста томата добавляются новые крючки. Очень удобно в такой «гамак» подвешивать тяжёлую томатную кисть, переламывающуюся под весом плодов.

Кисть не выдержала тяжести

А мы её — в «гамак»!

И лески с узлами, и крючки, и резинки — многоразовые, обеззараживаются промораживанием зимой в холодном чулане.

Самое слабое место технологии — резинки, они стареют и могут рваться, приходится обновлять. Но всё равно даже не могу представить, как бы я пользовалась в теплице с высокорослыми томатами колами и бечёвками))

Советую попробовать способ Маслова))