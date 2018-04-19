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Подвязка томатов по Маслову: подробная инструкция
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Подвязка томатов по Маслову: подробная инструкция 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Пожалуй, только советские дачники ещё помнят помидорные технологии «по Маслову» — в 1983-1984 гг. Игорь Михайлович представил их широкой аудитории. Его предложения состояли в горизонтальной посадке томатов и прикопке двух нижних пасынков — для создания мощной корневой системы растения.
Мне же показалась удобной предложенная им система подвязки — во всяком случае, я пользуюсь ею до сих пор и не собираюсь менять.
В чём смысл подвязки по Маслову?
На толстой леске завязываются узлы сантиметров через 15-20.
Леска с узлами нарезается кусками в высоту теплицы и крепится вверху напротив каждого высаженного томата.
Леска у каждого томата
С помощью проволочных крючков или разогнутых канцелярских скрепок и резинок из велосипедной камеры прикрепляем растущий томат к леске — подхватываем резинкой под листом и подвешиваем в ближнюю петлю.
Крепим томаты к леске
По мере роста томата добавляются новые крючки. Очень удобно в такой «гамак» подвешивать тяжёлую томатную кисть, переламывающуюся под весом плодов.
Кисть не выдержала тяжести
А мы её — в «гамак»!
И лески с узлами, и крючки, и резинки — многоразовые, обеззараживаются промораживанием зимой в холодном чулане.
Самое слабое место технологии — резинки, они стареют и могут рваться, приходится обновлять. Но всё равно даже не могу представить, как бы я пользовалась в теплице с высокорослыми томатами колами и бечёвками))
Советую попробовать способ Маслова))
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