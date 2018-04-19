Без прикрас: как звездные красотки готовились к красной дорожке ММКФ-2018 

19 апреля стартовал 40-й Московский международный кинофестиваль. Буквально за несколько часов до торжественной церемонии открытия российские кинодивы собрались в InStyle Celebrity Lounge, чтобы подготовиться для выхода на красную ковровую дорожку.
Ян Гэ, Ирина Безрукова, Наталья Лесниковская, Екатерина Вуличенко, Анна Чурина и другие звездные красотки дополнили свои наряды роскошными укладками и ярким макияжем. WMJ.ru решил разузнать, как создаются эффектные образы актрис для выходов в свет и уже спешит показать тебе весь процесс. Скорее жми на play и смотри видео!
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Фото:starface
Видео:Анна Егорова / WMJ.ru