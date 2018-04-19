Простая психология: с кем опасно дружить?

Страдальцы, добровольно находящие источник страдания в определенном деле, тревожные нытики, мнимые победители — креативный директор BeautyHack Ксения Вагнер рассказывает про людей, которые могут неблагоприятно влиять на вас и вашу жизнь.

Хочу поделиться с вами, как на мое восприятие жизни — в том числе тревожность и подверженность стрессу — долгое время влияло окружение.

Представьте, что вы просыпаетесь в черной-черной комнате, без окон, без дверей, как будто вас кто-то проглотил.

И вы сидите у этого кого-то в животе, задыхаясь от миазмов, и слушаете что-нибудь типа «Реквиема». Изредка прерываемого охами и вздохами. Приблизительно так на нас действуют люди, недовольные собой и жизнью.

Не ситуативно уставшие, переживающие конкретную проблему или сложный жизненный этап, а хронические нытики.

У них ВСЕГДА все сложно и несправедливо, а может и справедливо, но все равно фигово, в них ноль созидающей энергии, они зациклены на себе, не любопытные, упертые и пресные, как кура на пару.

В моем окружении такие люди делились на три группы:

1) Герои

Страдальцы, добровольно находящие источник страдания в определенном деле — работа, дети, неудачный роман — и живущие своими жертвами на этой ниве. Все для них — подвиг, борьба, они всегда «на пределе», все разговоры — о том, как им тяжело, но как мужественно они тянут эту лямку.

Часто такие люди — не дохваленные родителями дети, которые так и не сумели повзрослеть, и пытаются получить похвалу от внешнего мира через формулу «Я преодолеваю трудности, значит я молодец».

2) Тревожные нытики

На вопрос «как дела?» никогда не ответят «все хорошо», потому что боятся сглазить, зато охотно делятся своими проблемами, как реальными, так и надуманными, чтобы вы ни в коем случае им не позавидовали — вдруг, опять-таки, сглазите.

Все время чего-то боятся и ищут в окружении сильных «взрослых», чтобы те их успокаивали и подпитывали своей энергией.

3️) Мнимые победители (МП)

Во многом схожи с первым типом, но агрессивнее, это танки-Фердинанды, которые должны быть первыми и лучшими, всегда побеждать и ото всех получать подтверждение своей значимости — опять-таки, потому что были не дохвалены в детстве, травмированы или, наоборот, перегружены родительской опекой, и до сих пор от родителей не сепарировались.

Но если «герои» сосредоточены на страдании, то мнимые победители — на бешеной конкуренции.

Они склонны подавлять, учить, менторствовать, что в глазах людей взрослых и более гибких часто выглядит нелепо и вместо желаемого МП восхищения вызывает только сочувствие. Мой случай был особенно тяжелым, потому что я долго совмещала в себе все три эти блистательные ипостаси.

И каждая портила разные «отсеки» моей жизни.

Геройство отравляло отношения с собой, тревожность мешала в семье, МП имел типичные для «танков» проблемы на работе.

Начав заниматься психотерапией, я обнаружила в себе представителей всех трех групп — и это уже был прорыв: понять и признать, что я не идеальна (мягко говоря).

Но полностью поменять восприятие себя и мира я смогла только поменяв образ жизни — и в том числе сократив общение с теми, кто только подпитывал мои тревоги.

Мы можем быть взрослыми, сильными и свободными от мнения окружающих.

Но общение — это не только словесный контакт. Это обмен энергией. И когда энергия у человека деструктивная, когда он заряжен отрицательными частицами — неважно, страдальческими или конфликтными — это передается тебе, как вирус, отравляет, ослабляет и направляет не туда.

Сегодня я стараюсь окружать себя теми, кто вдохновляет, созидает и умеет любить — себя, свою семью, друзей, жизнь как таковую. Теми, в ком много тепла и оптимизма.

У одной моей подруги муж попал в аварию и чудом остался жив — но ни разу за последующий тяжелейший для их семьи год я не слышала от нее ни одной жалобы на жизнь. Другая чуть не умерла на операционном столе — и спустя четыре дня своим звонким, сильным голосом, без тени драматизма, говорила мне, как она счастлива и благодарна Богу, что жива.

Подруга моей мамы в 60 лет перенесла тяжелейшую болезнь, похудела на 40 килограммов и почти перестала ходить. Сейчас она вовсю принимает гостей в своем домике у моря, водит машину, летает в Москву, всегда накрашена, красиво одета и ни за что не просит помощи при ходьбе, хотя ходить ей по-прежнему сложно.

Все они не просто сильные женщины — они любят эту жизнь и умеют ценить лучшее в ней. Жизнь — это уже бесценный дар, огромная возможность, которой у нас могло и не быть.

Давайте любить, холить и лелеять Ее каждый день — и она обязательно ответит взаимностью. Поверьте, природному невротику сложно писать эти строки, у него на подкорке, как древесный гриб, сидит фраза «А вдруг?…» — но я гоню Ее вместе с Вами, дую на нее со всей силой своих легких, и смотрю, как она летит кувырком далеко-далеко, а вместо нее — свет и солнце.

Счастья всем!