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ММКФ: красная дорожка
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ММКФ: красная дорожка 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Московский международный кинофестиваль прошел в столице раньше, чем обычно. Обычно он проходит летом, но из‐за Чемпионата мира по футболу его перенесли на апрель. И хотя погода была холодной, это все равно не помешало российской и зарубежной киноэлите блистать во всей красе.
Селебрити выходили постепенно — многие гости ожидали, что звезд будет больше. Хотя эпатажными нарядами в этот раз дорожка не пестрила, все же были и сиреневые перья, и белое платье, больше похожее на кусок торта. Конечно, всем не хватило Лены Лениной и лишь ей одной понятных погромных причесок. На головах у знаменитостей было все довольно сдержано. Да и большинство предпочли классические формы в одежде.
По дорожке прошли президент фестиваля Никита Михалков с супругой, Игорь Верник с Аглаей Тарасовой, Анастасия Стоцкая, Анна Снаткина, Анастасия Макеева, Мария Бирюкова, Ирина Мирошниченко. Было много иностранных гостей, в частности представители киноиндустрии Китая. Кстати, в основной конкурсной программе, причем от России, в фестивале участвует картина «Ню» российского режиссера китайского происхождения, китаянки Ян Гэ.
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