ММКФ: красная дорожка

Московский международный кинофестиваль прошел в столице раньше, чем обычно. Обычно он проходит летом, но из‐за Чемпионата мира по футболу его перенесли на апрель. И хотя погода была холодной, это все равно не помешало российской и зарубежной киноэлите блистать во всей красе.