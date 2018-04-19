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5 вещей, которые мы можем позволить себе с возрастом
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5 вещей, которые мы можем позволить себе с возрастом 

WomanHit.ru 34 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Не беспокоится о чужом мнении
С возрастом вы приобрели опыт и свой собственный взгляд на определенные вещи. Даже если он не совпадает с мнением других, вас уже никто не сможет обвинить в том, что вы что-то не понимаете по неопытности. Наша жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на тех, кто нам неинтересен и неприятен, гораздо лучше сосредоточиться на родных и близких, которыми мы по-настоящему дорожим.
Требовать внимания
В молодости кажется, что требовать решения своих проблем от посторонних людей, просить, чтобы они что-то сделали для твоего удобства — эгоизм. С возрастом мы как бы автоматически заслуживаем сидячего места в автобусе и лучшего столика в кафе.
Носить удобную обувь
Многие всю жизнь мучаются, нося высокие каблуки и неудобные туфли. Возраст позволяет нам плюнуть на сексуальный внешний вид и невысокий рост. Теперь уже можно надеть комфортную обувь и одежду. Это прежде всего уважение к себе и собственному телу. Вам становится плевать на то, что ваши ноги оскорбляют чье-то чувство прекрасного.
Дурные привычки
Да, курить это плохо. Но какой смысл отказываться от вредной привычки сейчас, раз она сопровождала вас всю жизнь? Пора просто наслаждаться каждой минутой, а не извиняться за свои поступки. В определенном возрасте мы приходим к тому, что пора принять себя со всеми потрохами, а наши особенности и недостатки вполне могут стать изюминкой.
Перестать откладывать «на потом»
Есть более важные и срочные дела, чем ежедневная уборка в доме и поддержание прически в образцовом порядке. Вы мечтали посмотреть на водопад Виктория? Так пора это сделать, поскольку с каждым днем сил становится все меньше, и откладывать путешествие далее нет смысла. Вы не обязаны отчитываться посторонним о том, как проводите свое время.
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