10 самых красивых усадеб России, которые стоит увидеть каждому россиянину хотя бы раз в жизни

Блогер Вадим Разумов на протяжении десяти лет изучает все уголки России в поисках старинных усадеб. Для него вся наша страна пронизана историей, которая наиболее ярко выражается именно в этих некогда фамильных домах. Его цель — «восстановление исторических связей между людьми и усадьбами, привлечение внимания к архитектуре и искусству, развитие туризма, волонтерства и популяризация культурного наследия».

Недавно Вадим опубликовал список самых красивых усадеб России. При составлении он старался выбирать один любимый архитектурный объект в том или ином регионе. Далее слова автора.

Источник: deadokey.livejournal

Усадьбы Богородицк и Дворяниново, Тульская область

Эти усадьбы я объединил в формулу: Богородицк + Дворяниново = мои самые любимые усадьбы Тульской области. Я сознательно не разделяю эти усадьбы. Для меня Богородицк — это в большей степени усадьба, созданная гениальным ученым и общественным деятелем Андреем Тимофеевичем Болотовым . А Дворяниново — имение, в котором Болотов черпал вдохновение для своих идей и свершений. Мне кажется, что Болотова совершенно заслуженно можно поставить в один ряд с Ломоносовым, Карамзиным и прочими выдающимися деятелями разных эпох.

Дворяниново

К сожалению, фигура Болотова в наши дни не на слуху у россиян. Богородицк и Дворяниново имеют одну общую черту — парки этих усадеб созданы в уникальном «русском стиле» — еще одном изобретении гениального Болотова. И они представляют собой подлинный шедевр.

Усадьба Полибино, Липецкая область

Липецкая область — рай для путешественника и родина интересных во всех отношениях усадеб. Но все же я считаю, что самой великолепной усадьбой этой области является усадьба Полибино. До революции она принадлежала семье известнейших меценатов — дворянскому роду Нечаевых. Юрий Степанович Нечаев-Мальцов был одним из тех, благодаря кому в Москве появился один из самых красивых и авторитетных музеев в мире — ГМИ им. А. С. Пушкина. Я очень люблю смотреть на прекрасный главный дом усадьбы с колонным портиком, декорированный причудливой ковкой.

Первая в мире башня гиперболоидной конструкции

Люблю первую в мире гиперболоидную башню, построенную по проекту архитектора Шухова, которую Нечаев-Мальцов купил на промышленной выставке в Нижнем Новгороде и привез в Полибино. Люблю полибинский сад, заросшие пруды и необыкновенную фотогеничность этой усадьбы.

Усадьба Знаменское-Раек, Тверская область

Самая красивая классическая усадьба из числа тех, которые мне удалось увидеть. Главный дом усадьбы был создан выдающимся архитектором Николаем Львовым и считается одним из лучших его творений. Интерьеры главного дома поражают своей красотой, даже несмотря на то, что сейчас Знаменское-Раек находится в состоянии запустения.

Купол в усадьбе Знаменское-Раек

Жемчужиной внутреннего убранства главного дома стал великолепный купол главного зала, создающий эффект небосвода. Усадьбу окружает живописная местность с частично сохранившимся парком, по которому приятно прогуляться как в теплое, так и в холодное время года.

Усадьба Андреевское, Владимирская область

В усадьбе Андреевское

В 1784 и 1785 годах в имение приезжал А. В. Суворов, а в 1812 году здесь был П. И. Багратион. В 1833 году в усадьбу заезжал А. С. Пушкин, знакомый с женой Воронцова. Усадьбу Андреевское описывал Л. Н. Толстой в «Хаджи-Мурате». Хочется верить, что в наши дни усадьба будет возрождена.

Гатчинский дворец, Ленинградская область

Выбрать самый любимый дворцово-усадебный комплекс среди огромного количества роскошных императорских резиденций практически невозможно. Но я остановил свой выбор на Гатчинском дворце. Он уникален, имеет свой собственный характер, многолик, не пафосный и очень красивый.

В нем прекрасно все — и сам дворец, и его интерьеры, и водные глади, и павильоны, и сад, и парки. Идеальное сочетание таинственности, вкуса и естественности. Кстати, здесь вы сможете полетать над Гатчиной и полюбоваться ее многогранностью.

Усадьба Кусково, Москва

Любовь с детства. Мое увлечение усадьбами началось с прогулок по Кусково. Будучи ребенком, гуляя с бабушкой по Кусково, я уже понимал, что имею возможность видеть нечто совершенно особенное. С тех пор прошли годы. А я до сих пор считаю Кусково образцом идеальной усадьбы.

Дворец в Кусково

Усадьба Глинки, Московская область

Еще одна любовь, берущая свое начало из детства, — это усадьба Глинки. В этой усадьбе, которая относится к числу старейших в Подмосковье, я гулял с бабушкой и дедушкой в детстве. Уже тогда я слышал жутковатые легенды о владельце усадьбы, сподвижнике Петра Великого Якове Брюсе . О том, что летом он мог замораживать пруды, проводил в Глинках магические ритуалы, создал в Глинках систему подземных ходов.

Главный дом усадьбы Глинки

Став взрослым, я уже знал, что половина из этих мифов — вымысел. Но любовь к усадьбе, ее истории и загадочной атмосфере осталась и увеличивается с каждым моим визитом в Глинки.

Воронцовский дворец, Алупка

Выбор любимого дворца Крыма тоже задача непростая. Но я остановлю свой выбор на Воронцовском дворце в Алупке. Этот исключительно красивый архитектурный комплекс выделяется среди прочих крымских дворцов своей мощью и удивительной гармоничностью.

Дворец сочетает в себе два противоречивых качества: сходство с европейскими замками и абсолютную гармонию с окружающим его ландшафтом.

Усадьба Костино, Рязанская область

Всем сердцем люблю усадьбу Костино в Рязанской области. Сейчас о ее процветающем прошлом напоминают живописные руины главного дома и сохранившийся парк. Усадьбу окружают невероятной красоты пейзажи, которые добавляют ей особой прелести.

Окружение усадьбы Костино

Хотелось бы, чтобы усадьбу как можно скорее восстановили. Но и сейчас прогулка по Костино доставит огромное удовольствие всем тем, кто жаждет умиротворения и эстетики.

Усадьба Рамонь, Воронежская область

Дворец Ольденбургских в Рамони — наш ответ английским замкам и дворцам, окутанным многочисленными легендами. История дворца в Рамони объединила в себе и историю потомков дома Романовых, и меценатскую деятельность, и историю предпринимательства, и мистические легенды, и историю возрождения.

Дворец, принадлежащий семейству Ольденбургских, словно вышел из сказки. Он обязательно понравится как взрослым, так и детям.