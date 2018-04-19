10 самых красивых усадеб России, которые стоит увидеть каждому россиянину хотя бы раз в жизни 

Блогер Вадим Разумов на протяжении десяти лет изучает все уголки России в поисках старинных усадеб. Для него вся наша страна пронизана историей, которая наиболее ярко выражается именно в этих некогда фамильных домах. Его цель — «восстановление исторических связей между людьми и усадьбами, привлечение внимания к архитектуре и искусству, развитие туризма, волонтерства и популяризация культурного наследия».
Недавно Вадим опубликовал список самых красивых усадеб России. При составлении он старался выбирать один любимый архитектурный объект в том или ином регионе. Далее слова автора.
Источник: deadokey.livejournal
Усадьбы Богородицк и Дворяниново, Тульская область
Эти усадьбы я объединил в формулу: Богородицк + Дворяниново = мои самые любимые усадьбы Тульской области. Я сознательно не разделяю эти усадьбы. Для меня Богородицк — это в большей степени усадьба, созданная гениальным ученым и общественным деятелем Андреем Тимофеевичем Болотовым. А Дворяниново — имение, в котором Болотов черпал вдохновение для своих идей и свершений. Мне кажется, что Болотова совершенно заслуженно можно поставить в один ряд с Ломоносовым, Карамзиным и прочими выдающимися деятелями разных эпох.
Дворяниново
К сожалению, фигура Болотова в наши дни не на слуху у россиян. Богородицк и Дворяниново имеют одну общую черту — парки этих усадеб созданы в уникальном «русском стиле» — еще одном изобретении гениального Болотова. И они представляют собой подлинный шедевр.
Усадьба Полибино, Липецкая область
Липецкая область — рай для путешественника и родина интересных во всех отношениях усадеб. Но все же я считаю, что самой великолепной усадьбой этой области является усадьба Полибино. До революции она принадлежала семье известнейших меценатов — дворянскому роду Нечаевых. Юрий Степанович Нечаев-Мальцов был одним из тех, благодаря кому в Москве появился один из самых красивых и авторитетных музеев в мире — ГМИ им. А. С. Пушкина. Я очень люблю смотреть на прекрасный главный дом усадьбы с колонным портиком, декорированный причудливой ковкой.
Первая в мире башня гиперболоидной конструкции
Люблю первую в мире гиперболоидную башню, построенную по проекту архитектора Шухова, которую Нечаев-Мальцов купил на промышленной выставке в Нижнем Новгороде и привез в Полибино. Люблю полибинский сад, заросшие пруды и необыкновенную фотогеничность этой усадьбы.
Усадьба Знаменское-Раек, Тверская область
Самая красивая классическая усадьба из числа тех, которые мне удалось увидеть. Главный дом усадьбы был создан выдающимся архитектором Николаем Львовым и считается одним из лучших его творений. Интерьеры главного дома поражают своей красотой, даже несмотря на то, что сейчас Знаменское-Раек находится в состоянии запустения.
Купол в усадьбе Знаменское-Раек
Жемчужиной внутреннего убранства главного дома стал великолепный купол главного зала, создающий эффект небосвода. Усадьбу окружает живописная местность с частично сохранившимся парком, по которому приятно прогуляться как в теплое, так и в холодное время года.
Усадьба Андреевское, Владимирская область
Усадьба Андреевское привлекает необычным, удивительно красивым главным домом. Принадлежала Роману Илларионовичу Воронцову. Потом усадьбой владел его сын Александр Романович Воронцов, который был первым послом России в Англии.
В усадьбе Андреевское
В 1784 и 1785 годах в имение приезжал А. В. Суворов, а в 1812 году здесь был П. И. Багратион. В 1833 году в усадьбу заезжал А. С. Пушкин, знакомый с женой Воронцова. Усадьбу Андреевское описывал Л. Н. Толстой в «Хаджи-Мурате». Хочется верить, что в наши дни усадьба будет возрождена.
Гатчинский дворец, Ленинградская область
Выбрать самый любимый дворцово-усадебный комплекс среди огромного количества роскошных императорских резиденций практически невозможно. Но я остановил свой выбор на Гатчинском дворце. Он уникален, имеет свой собственный характер, многолик, не пафосный и очень красивый.
В нем прекрасно все — и сам дворец, и его интерьеры, и водные глади, и павильоны, и сад, и парки. Идеальное сочетание таинственности, вкуса и естественности. Кстати, здесь вы сможете полетать над Гатчиной и полюбоваться ее многогранностью.
Усадьба Кусково, Москва
Любовь с детства. Мое увлечение усадьбами началось с прогулок по Кусково. Будучи ребенком, гуляя с бабушкой по Кусково, я уже понимал, что имею возможность видеть нечто совершенно особенное. С тех пор прошли годы. А я до сих пор считаю Кусково образцом идеальной усадьбы.
Дворец в Кусково
Усадьба Глинки, Московская область
Еще одна любовь, берущая свое начало из детства, — это усадьба Глинки. В этой усадьбе, которая относится к числу старейших в Подмосковье, я гулял с бабушкой и дедушкой в детстве. Уже тогда я слышал жутковатые легенды о владельце усадьбы, сподвижнике Петра Великого Якове Брюсе. О том, что летом он мог замораживать пруды, проводил в Глинках магические ритуалы, создал в Глинках систему подземных ходов.
Главный дом усадьбы Глинки
Став взрослым, я уже знал, что половина из этих мифов — вымысел. Но любовь к усадьбе, ее истории и загадочной атмосфере осталась и увеличивается с каждым моим визитом в Глинки.
Воронцовский дворец, Алупка
Выбор любимого дворца Крыма тоже задача непростая. Но я остановлю свой выбор на Воронцовском дворце в Алупке. Этот исключительно красивый архитектурный комплекс выделяется среди прочих крымских дворцов своей мощью и удивительной гармоничностью.
Дворец сочетает в себе два противоречивых качества: сходство с европейскими замками и абсолютную гармонию с окружающим его ландшафтом.
Усадьба Костино, Рязанская область
Всем сердцем люблю усадьбу Костино в Рязанской области. Сейчас о ее процветающем прошлом напоминают живописные руины главного дома и сохранившийся парк. Усадьбу окружают невероятной красоты пейзажи, которые добавляют ей особой прелести.
Окружение усадьбы Костино
Хотелось бы, чтобы усадьбу как можно скорее восстановили. Но и сейчас прогулка по Костино доставит огромное удовольствие всем тем, кто жаждет умиротворения и эстетики.
Усадьба Рамонь, Воронежская область
Дворец Ольденбургских в Рамони — наш ответ английским замкам и дворцам, окутанным многочисленными легендами. История дворца в Рамони объединила в себе и историю потомков дома Романовых, и меценатскую деятельность, и историю предпринимательства, и мистические легенды, и историю возрождения.
Дворец, принадлежащий семейству Ольденбургских, словно вышел из сказки. Он обязательно понравится как взрослым, так и детям.