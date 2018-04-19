Рушим стереотипы: у большинства госслужащих женское лицо

19 апреля Управление госслужбы и кадров правительства презентовало портрет среднестатистического московского чиновника. Удивительно, но это не мужчина предпенсионного возраста.

Как это ни парадоксально, но среднестатистический госслужащий — это женщина 38 лет (см. инфографику). Корреспонденты «ВМ» пообщались с одной из подходящих под описание представительниц госслужащих.

— Мужчинам я доверяю больше, а вот в женскую дружбу не верю, — говорит при встрече глава управы района Якиманка Елена Макарова , быстро войдя в кабинет. — Но у нас в управе сотрудников поровну, то есть 50 процентов женщин и 50 процентов мужчин — коллектив хороший. И работается легко.

К 10 часам дня молодой руководитель успевает переделать кучу дел: детей в школу отвезла, объезд территории провела, поручения сотрудникам раздала. На рабочем столе главу управы ждет пачка свежих номеров газет.

— Книги с таким графиком в мои руки попадают редко, — признается Елена. — А газеты читаю регулярно. Люблю быть в курсе городских событий.

Просматривая сводки новостей, Елена бросает взгляд на календарь — у всех скоро праздники, вздыхает она, а у главы управы — сезон благоустройства.

— А 8 мая у меня день рождения, — улыбается руководитель. — Отмечаю всегда 9-го. И, как правило, первый тост моего папы — за Победу. А уже потом за мое здоровье. Отношусь к этому с уважением!

Просматривая обращения жителей, Елена заваривает ароматный чай. Вредная еда или напитки, признается она, не ее пристрастия.

— Я училась в Университете пищевых производств по специальности «технология сахаристых продуктов», — вспоминает она. — Но к сладкому абсолютно равнодушна. Люблю полезную еду, всегда смотрю состав продуктов, подолгу останавливаясь у прилавков. И мои дети, кстати, фастфуд тоже не любят.

Двое сыновей Елены к занятости мамы привыкли. Но каждое воскресенье обязательно ждут ее на утреннюю тренировку.

— Мальчишки скачивают программы тренировок и занимаются дома, — говорит она. — Я хочу быть для них примером, а потому беру в руки гантели и стараюсь не отставать!

В моменты, когда Елена особенно скучает по детям, просматривает семейные фотографии. Например, из отпусков, которые семья всегда проводит вместе.

— А еще лет 10–15 назад я была совсем не семейным человеком, — смеется Елена Макарова. — Любила с друзьями отдохнуть, часто куда-то ходила. Мне даже подружки тогда говорили, что замужество и дети — не для меня. Но рождение старшего сына сильно меня изменило.

Долго засиживаться за компьютером главе управы не приходится — сначала совещание, потом выезд по жалобе жителей, а вечером — прием населения. Все это хоть и в спешке, но в юбочном костюме и на каблуках: независимо ни от чего, Елена всегда выглядит женственно.

— А еще я очень люблю музыку, — признается она. — И в юности окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Дома стоит синтезатор. Когда приходит вдохновение, что-нибудь играю.

К нервной работе и высокой занятости, признается Елена Макарова, привыкаешь быстро. Главное — всегда держать себя в руках.