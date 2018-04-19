Как парикмахер доказывал клиенту, что Бога не существует

Однажды мужчина пришел в парикмахерскую. Здесь он был постоянным клиентом, так что между ним и его парикмахером быстро завязался разговор. Обсуждали они многое, но в какой-то момент речь пошла о Боге.

Мастер сказал:

— Что бы вы тут не рассказывали, а в Бога я все равно не верю.

— Почему? — поинтересовался мужчина.

— Да это же ясно, как белый день! Вот выгляните хотя бы в окно. Если бы Бог существовал, то разве было бы на улицах столько больных, обездоленных и нищих, столько беспризорных детей? Если Бог есть, то как он может спокойно смотреть на боль и страдания, которыми полон наш мир? Я не могу представить себе любящего Отца, который позволяет всему этому происходить с нами.

Клиент задумался над доводами мастера, но решил не спорить и молча дождался, когда тот закончит работу. После стрижки мужчина вышел из парикмахерской и увидел на соседней улице сильно заросшего человека. Он наверняка не стригся и не брился уже много лет.

Тогда клиент вернулся в парикмахерскую и, обратившись к своему мастеру, сказал:

— А знаете, что я думаю? Парикмахеров не существует!

— Что вы имеете в виду? — ответил пораженный мастер. — Вот я, стою перед вами!

— Говорю вам, нет парикмахеров! — воскликнул мужчина. — Их не существует, а иначе в нашем мире не было бы нестриженых, небритых и заросших людей, как вот тот мужчина, который сейчас идет мимо нас.

— Так причем тут парикмахеры? Он просто не пришел и не подстригся.

— То-то и оно! — с улыбкой сказал клиент. — Бог есть, просто многие люди даже не пытаются найти его, они просто не приходят к нему. Поэтому в мире так много несчастий, боли и страданий.