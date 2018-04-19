4 психологических теста, которые помогут лучше узнать себя

Ольга Самойлова, психолог

Все учебники по психологии гласят: «Внутри нас хранится целое царство мудрости, знаний и мастерства». И соответственно, ответы на свои вопросы мы также можем найти в себе. Важно уметь прислушиваться к своему «я», уметь обособляться от навязчивого шума, чужого ненужного потока мыслей, а также той скорости, на которую мы подсели последнее время. Как говорит моя знакомая, журналист: «Важно вовремя замедлиться и проанализировать: а что я, собственно, представляю из себя?»

Предлагаю провести несколько психологических тестов, которые помогают заглянуть внутрь собственного «я», увидеть мир своих чувств, ощущений, эмоций и личностных качеств. Увидеть свою «изнанку», от которой так часто зависит психологический «фасад здания». И да, не все эти тесты проводятся быстро. Замедлитесь, и тогда вы узнаете что-то новое.

Тест «Внутренняя минута и стрессоустойчивость»

Попросите помощника взять секундомер и произнести команду «Начали». После этого вы отсчитываете в уме минуту. Считать можно про себя или просто молчаливо выдерживать нужный временной интервал. По окончании счета вы говорите «Шестьдесят» вслух. Ваш помощник фиксирует реальное время и говорит его вам.

Суть теста в том, что каждый из нас ощущает время по-разному. Люди с высокими способностями адаптации к стрессу в условиях больших нагрузок хорошо умеют «растягивать» время. А люди недомогающие, испуганные или напряженные уменьшают длительность внутренней минуты, поскольку хотят побыстрее остановить стрессовый фактор. А какое психофизиологическое состояние у вас в данный момент? Давайте узнаем из таблицы.

Продолжительность внутр. мин., сек 56–71 35–55 < 35 и > 71 Уровень стрессоустойчивости

Высокий

Средний

Низкий

Тест «Сказка про себя»

Попробуйте сочинить про себя… сказку. В этой сказке у вас может быть другое имя, пол, может, вы даже пожелаете превратиться в животное. Начните с традиционного «Жили-были…». Развивайте сюжет, как вам захочется, особо не задумываясь о правилах повествования. Вы должны прийти к такому концу, который у вас получится сам по себе. Запишите сказку. И, не перечитывая, уберите в дальнюю папку. Прочитайте через две недели. Какие эмоции, чувства вызвала сказка?

Прочитайте эту сказку знакомому, но до поры до времени не называйтесь автором. Попросите оценить героев, события, которые с ними происходили. Слушайте внимательно, словно наблюдая себя со стороны. Также отслеживайте реакции своего тела. Какие слова знакомого вызвали в вас дискомфорт, где вы почувствовали сжатие мышц? На каких словах ваше тело расслаблялось, а какие слова окрыляли? Темы, от которых вы почувствовали дискомфорт и сжатие, — это ваши непроработанные сферы, обиды. Это то, что будет являться вашим дальнейшим «психологическим полем деятельности». Темы, от которых вам захотелось летать или прыгать от радости, — это ваш потенциал, с помощью которого вы можете решить свои проблемы.

Тест «Мосты»

Выберите нескольких своих знакомых. Назовите одним-двумя словами характер ваших отношений с каждым из них. Вообразите эти отношения в виде мостов, переброшенных между вами. Вполне вероятно, что мосты будут разными: отличаться по внешнему виду, конструкции, прочности. Важно не постепенно создавать в своем воображении мост, а увидеть его сразу. Запишите или, еще лучше, зарисуйте эти образы.

Выберите любой из этих мостов. Представьте, что вы двигаетесь по нему. Посмотрите вниз, что вы видите? Траву, реку, уток, мусор, крапиву, балки? Обратите внимание на то, как вы идете по этому мосту. Бежите что есть мочи, идете обычным шагом или едва ползете, держитесь за перила, спотыкаетесь, оглядываетесь назад? Кто или что встречает вас на том конце моста? Запишите подробности своего перехода.

Повторите тест с остальными мостами. Их не должно быть очень много, на первое время достаточно двух-трех. Затем проанализируйте, что крылось за образами, увиденными вами. Образы были приятными или нет? Какие эмоции они вызывали? Какие эмоции вызывали препятствия? Было сложно их преодолеть? Также запишите свои идеи и прочитайте их через две недели. Что-то изменилось?

Тест «Муха, или Ваша жизнестойкость»

Нарисуйте на бумаге паутину диаметром 6 см. А теперь на ней нарисуйте паука и двух мух. Важное условие — одна муха должна находиться вне паутины, а другая — в ней. Нарисовали? Здорово! Давайте проанализируем, кого вы нарисовали в первую очередь?

Паука. Если первым на вашей картинке появился паук, это говорит о вас как о деятельном и решительном человеке. Для вас не существует безвыходных ситуаций. Вы умеете контролировать свои эмоции и больше слушаете разум, чем интуицию.

Муху в паутине. Человек, первым делом изображающий попавшую в беду муху, проецирует свою обреченность, безынициативность, неумение действовать без помощи другого. Также есть вариант, что в данный момент вы находитесь в подавленном состоянии и это настроение отразилось в рисунке.

Нарисованная в первую очередь муха вне паутины говорит о вас как о человеке, предпочитающем позицию наблюдателя. Вы хорошо разбираетесь в людях, вам интересно за ними наблюдать. Не любите бежать сломя голову, а предпочитаете выждать время, чтобы осуществить задуманное.

Расположение: равноудаленные друг от друга фигуры (так хочется написать «насекомые», но паук — не насекомое) свидетельствуют о том, что вы объективно воспринимаете жизнь и понимаете, что может случиться всякое. Вы наблюдали и взлеты, и падения, иногда могли контролировать события, а иногда просто плыли по течению. Вы не оцениваете ни первое, ни второе. По-вашему, это просто реальность, без плохого и хорошего. Если паук и муха оказались рядом, это означает, что вы принимаете жизнь как вечную борьбу. Если мухи расположились близко друг к другу, это свидетельствует о вашем сильном желании выпутаться из «паутины», т. е. освободиться от жизненных неурядиц. Вы как гибкая ива, которая гнется от ветра, но сама не ломается.

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