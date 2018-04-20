День родов: о чем не принято говорить

День встречи с долгожданным малышом — для женщины, безусловно, самый запоминающийся и ответственный. Но что, кроме криков «Тужься!», мы знаем о родах из фильмов? О чем, кроме нескольких техник дыхания, мы можем прочитать в энциклопедиях для беременных? Даже родившие подруги почему-то не углубляются в подробности! В то время как День родов, в первую очередь, пугает будущих мам именно своей неизвестностью. Спасаем ситуацию и рассказываем о том, что предстоит пережить перед встречей с малышом, в деталях.

Оглавление

Как все начинается

Момент «икс»

Первые минуты вместе

Как все начинается

Итак, рассмотрим классическую ситуацию, когда дома у вас начались схватки с интервалом около 10 минут или отошли воды, и вы собираетесь в роддом. Вы можете ехать в медучреждение самостоятельно или вызвать неотложку. Во втором случае шансы, что вас примут в ближайший родильный дом, увеличиваются, так как предварительно сотрудники скорой узнают, есть ли там свободные места. Если же вы добираетесь самостоятельно, в приемном покое могут и развернуть, аргументировав отказ отсутствием свободных коек. Это в фильмах беременную женщину со схватками и криками завозят в роддом на каталке и моментально отправляют в родильный зал «тужиться». В реальности же поступление в медучреждение — дело отнюдь не быстрое. Необходимо оформить документы, пройти первичный осмотр дежурного врача, а потом — процедуры санитарной обработки. В приемном отделении роженица переодевается в сорочку и проходит в кабинет, где врач решает, куда направить пациентку — в родильный зал или дородовое отделение, если схватки ложные. Доктор изучает обменную карту, опрашивает беременную и отправляет в смотровую комнату, где замеряют вес и размер таза, температуру и давление, окружность живота и высоту стояния матки, проводят первичный осмотр. И да, все это время нужно еще терпеть постепенно нарастающие схватки! Раз уж мы решили не скрывать правды, отметим сразу, что первый осмотр на гинекологическом кресле при поступлении в роддом — самый неприятный. Врачи не церемонятся с беременной, проверяя раскрытие матки (это они делают несколькими пальцами, что многим доставляет болезненные ощущения). Затем наступает черед санитарной обработки. В некоторых роддомах пациенткам производят бритье половых органов, во многих медучреждениях такой процедуры уже нет. Но везде, если это позволяет время, женщине делают клизму, отправляют в туалет и душ. Затем — в предродовую палату родового блока, где она будет находиться до наступления второго периода родов, или уже непосредственно в родильный зал, если до появления малыша осталось совсем чуть-чуть.

Момент «икс»

Первой процедурой в родильном отделении будет подключение роженицы к аппарату КТГ, чтобы сделать кардиотокографию. Два датчика крепятся женщине на живот, один будет отслеживать периодичность и силу схваток, другой — замерять сердцебиение малыша. Во время КТГ, а это около получаса, роженице придется лежать, так как в положении стоя или при ходьбе датчики могут сместиться. Это очень важное исследование, которое делается несколько раз за все время родов: именно так медики следят за состоянием плода, они могут своевременно выявить гипоксию или аномалии родовой деятельности, и, следовательно, вовремя принять то или иное решение. Чаще всего предродовая палата — небольшое помещение, рассчитанное на одного или нескольких пациенток. В нем тихо, возможно приглушен свет, есть душ, туалет, иногда фитбол или другие приспособления, способные помочь будущей маме перетерпеть схватки. В родах женщина должна быть в состоянии покоя, именно поэтому на время схваток медицинский персонал чаще всего оставляет пациентку в одиночестве (а не как в фильмах — среди десятка акушерок). Задача дежурной бригады — периодически осведомляться о состоянии женщины в родах, отслеживать биение сердечка плода и интенсивность схваток, раз в четыре часа замерять давление и пульс роженицы, несколько раз в сутки — температуру. Влагалищный осмотр проводится также раз в четыре часа. Во время родов мочевой пузырь не должен быть переполнен. Если самостоятельное мочеиспускание невозможно, роженице вводят специальный катетер в соответствующий канал. При необходимости медики прибегают к обезболивающим средствам, таким, как эпидуральная анестезия, или стимулирующим родовую деятельность капельницам, например, окситоцину. Применение эпидуральной анестезии заставляет будущую маму проводить весь первый период родов в лежачем положении. Как только начинаются потуги (это состояние можно понять по «распирающим» ощущениям и резким позывам опорожнить кишечник, то есть сходить в туалет), роженицу переодевают в чистую сорочку и отправляют непосредственно в родильный зал — на кровать Рахманова. Это специальное акушерское кресло, предназначенное специально для родов: есть упоры для ног, ручки, чтобы держаться во время потуг, регулировка положения и ряд необходимых функций. Обычные роды принимает акушерка, сложными случаями, операциями кесарева сечения, надрезами и ушиванием разрывов занимается врач. Если в первом периоде родов женщина в основном находилась в палате одна, то во втором периоде дежурная бригада рядом. Во время потуг очень важно слушать команды медиков: они говорят, когда нужно тужиться, а когда расслабляться. Именно от выполнения сказанного специалистами зависит успех преодоления малышом «финишной прямой» и его появление на свет. Многих еще не рожавших барышень волнует вопрос дефекации во время родов. Раз уж мы решили рассказывать об этом процессе все, ответим и на это: да, бывает, и ничего страшного медики в этом процессе не видят. Самой же роженице во время родов не до стеснения, поэтому на такие моменты внимание вообще не обращается.

Первые минут вместе

Вот, наконец, кроха появляется на свет — самый долгожданный и такой трогательный момент в жизни матери! Акушерка пересекает пуповину, врач-неонатолог отсасывает слизь из носика, осматривает младенца, оценивает по шкале Апгар и выкладывает кроху маме на живот. Это, так же как и первое прикладывание к груди, очень важно для спокойствия напуганного и все еще не понимающего, что происходит, малыша. По мнению детских психологов, этот момент первого внешнего контакта с мамой, многое решает в адаптации крохи к его новому миру. Далее ребенка забирает на пеленальный столик неонатолог для дальнейшего осмотра, а роженица вступает в третий период — рождение последа. Это плацента, околоплодные оболочки и пуповина, которые также должны покинуть тело матери. Послед выходит через 10-30 минут после появления на свет малыша, женщина вновь чувствует схватки. Длится третий период уже недолго — от 5 минут до получаса. Затем на живот женщине кладут лед, чтобы стимулировать сокращения матки. После завершения родов врач внимательно осматривает родовые пути на предмет разрывов и при необходимости зашивает их. Следующие несколько часов мама с малышом проводят с родильном зале под наблюдением дежурного врача, так как большая часть послеродовых осложнений происходит именно в первый день после родов. Новорожденного моют, осматривают и переодевают в его первую распашонку. Если мама и малыш чувствуют себя удовлетворительно, их переводят в послеродовое отделение, где они еще несколько дней будут приходить в себя и ждать выписки. После кесарева сечения родильница пребывает в отделении интенсивной терапии, а младенец — в детском отделении. Однако и они переезжают в послеродовое буквально через день после родов, чтобы уже никогда не расставаться!