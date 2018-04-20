Собаки спешат на помощь: у британских студентов появился превосходный способ, как преодолеть стресс!

Вы слышали когда-нибудь о пет-терапии? Даже если нет, то вы наверняка на собственном опыте знаете, что даже 5 минут в компании животных помогают забыть о своих проблемах и плохом настроении. Что же касается собак, с их помощью людей лечат уже давно. В исследованиях было обнаружено, что эти животные как никто другой могут чувствовать людей. Именно этот факт натолкнул руководителей благотворительной организации города Ланкашира (Великобритания) на создание необычной комнаты отдыха. Эта организация занимается разведением собак-поводырей. В свою комнату они приглашают всех студентов, которые переживают стресс из-за учебы.

Молодые люди могут прийти туда и получить сеанс самой лучшей терапии в мире — поиграть с щенками! Самое приятное то, что это имеет чисто символическую стоимость — всего 1 доллар.

Инициатива с собаками полезна не только студентам, у которых появилась замечательная возможность расслабиться, но и самим щенкам. Как говорят создатели, в таких условиях они быстрее привыкают к людям, обучаются и развиваются, что помогает им за короткое время стать хорошими поводырями.

Как показывает практика, после общения с кошечками и собачками студенты показывают лучшие результаты на зачетах и экзаменах. Игры с животными избавляют от стресса, скуки, депрессии и прочих упаднических настроений.

Чтобы понять, как сильно студентам нравится пет-терапия, предлагаю посмотреть это видео. Даже незнание английского не помешает вам оценить прелесть такого отдыха.

Как по мне, идея со «Щенячей комнатой» просто гениальна! А что вы думаете о борьбе со стрессом с помощью собак? Обязательно расскажите об этом друзьям! Пусть они тоже оценят замечательную инициативу британцев!