Ещё
Собаки спешат на помощь: у британских студентов появился превосходный способ, как преодолеть стресс!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собаки спешат на помощь: у британских студентов появился превосходный способ, как преодолеть стресс! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вы слышали когда-нибудь о пет-терапии? Даже если нет, то вы наверняка на собственном опыте знаете, что даже 5 минут в компании животных помогают забыть о своих проблемах и плохом настроении. Что же касается собак, с их помощью людей лечат уже давно. В исследованиях было обнаружено, что эти животные как никто другой могут чувствовать людей. Именно этот факт натолкнул руководителей благотворительной организации города Ланкашира (Великобритания) на создание необычной комнаты отдыха. Эта организация занимается разведением собак-поводырей. В свою комнату они приглашают всех студентов, которые переживают стресс из-за учебы.
Молодые люди могут прийти туда и получить сеанс самой лучшей терапии в мире — поиграть с щенками! Самое приятное то, что это имеет чисто символическую стоимость — всего 1 доллар.
Инициатива с собаками полезна не только студентам, у которых появилась замечательная возможность расслабиться, но и самим щенкам. Как говорят создатели, в таких условиях они быстрее привыкают к людям, обучаются и развиваются, что помогает им за короткое время стать хорошими поводырями.
Как показывает практика, после общения с кошечками и собачками студенты показывают лучшие результаты на зачетах и экзаменах. Игры с животными избавляют от стресса, скуки, депрессии и прочих упаднических настроений.
Чтобы понять, как сильно студентам нравится пет-терапия, предлагаю посмотреть это видео. Даже незнание английского не помешает вам оценить прелесть такого отдыха.
Как по мне, идея со «Щенячей комнатой» просто гениальна! А что вы думаете о борьбе со стрессом с помощью собак? Обязательно расскажите об этом друзьям! Пусть они тоже оценят замечательную инициативу британцев!
Карельские вести: последние новости
Как парикмахер доказывал клиенту, что Бога не существует Очаровательные собаки врача-стоматолога с Аляски способны покорить любое сердце! Переезд больше не проблема: 15 лайфхаков, как быстро и без нервов все организовать
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые скандальные фото знаменитостей13
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом31
«Интернет развязал руки бабам с грязными ртами»50
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Квитко озадачила фанатов своим бюстом156
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение