Красота Елизаветы Боярской — результат пластики?

Елизавета Боярская — настоящая красавица. Поклонники любят актрису за ее естественность без перекаченных губ, очевидных скул и других экспериментов. Но, кажется, и внешность Боярской в свое время претерпела изменения, пусть и незначительные, но они есть. В разговоре с « Комсомольской правдой » пластический хирург Валерий Стайсупов уверяет: Елизавета сделала ринопластику. Еще каких-то несколько лет назад нос актрисы был гораздо больше. Сейчас же он стал тонким и аккуратным.

— отмечает специалист.

Сама Елизавета никак не комментирует возможные хирургические вмешательства в свою внешность. Но как бы то ни было, согласись, даже если Боярская сделала ринопластику, от этого ее внешность только выиграла!

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Фото:Global Look Press / Anton Belitsky / Ali Magomedov / Pravda Komsomolskaya / Andrey Fedechko / Anatoly Lomohov / Tatiana Braslavskaya