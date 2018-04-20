Ещё
Красота Елизаветы Боярской — результат пластики?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красота Елизаветы Боярской — результат пластики? 

WMJ.ru 54 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Елизавета Боярская — настоящая красавица. Поклонники любят актрису за ее естественность без перекаченных губ, очевидных скул и других экспериментов. Но, кажется, и внешность Боярской в свое время претерпела изменения, пусть и незначительные, но они есть. В разговоре с «Комсомольской правдой» пластический хирург Валерий Стайсупов уверяет: Елизавета сделала ринопластику. Еще каких-то несколько лет назад нос актрисы был гораздо больше. Сейчас же он стал тонким и аккуратным.
— отмечает специалист.
Сама Елизавета никак не комментирует возможные хирургические вмешательства в свою внешность. Но как бы то ни было, согласись, даже если Боярская сделала ринопластику, от этого ее внешность только выиграла!
А ты хотела бы что-то изменить в себе?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Global Look Press / Anton Belitsky / Ali Magomedov / Pravda Komsomolskaya / Andrey Fedechko / Anatoly Lomohov / Tatiana Braslavskaya
WMJ.ru: последние новости
Принц Уильям случайно рассекретил пол будущего ребенка Без прикрас: как звездные красотки готовились к красной дорожке ММКФ-2018 Звездный сезон FoodTime: Антон Лаврентьев приготовил стейк и рассказал, когда женится
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые скандальные фото знаменитостей13
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом31
«Интернет развязал руки бабам с грязными ртами»50
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Квитко озадачила фанатов своим бюстом156
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение