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В Англии на свет появился ягненок с необычной надписью на боку
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В Англии на свет появился ягненок с необычной надписью на боку 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Удивительный ягнёнок родился в Англии, надпись на нём «lamby», что в переводе на русский язык означает «барашек». Новость об этом разлетелась по всему миру и удивила многих людей. Первым интересную надпись обнаружил сын фермера, который проживает в деревне в деревне Эдж. Мальчик сразу сделал несколько фотографий и отправил в интернет, чтобы показать людям ягнёнка с надписью, которой «наградила» природа. Мальчик уверяет, что это правда и его слова подтвердили отец и мать, которые сами были удивлены новорождённым животным. У многих людей ягнёнок вызвал неподдельный интерес, а журналисты смогли выяснить, что рождение ягнёнка произошло в Страстную пятницу и многие увидели в этом знак свыше. Хозяин фермы Майкл вместе со своей женой решили, что дадут прожить этому животному жизнь и не будут устраивать забой, как они обычно поступают со своими животными, обитающими на ферме. Но не все люди поддержали решение семьи фермеров. Некоторые из людей серьёзно полагают, что на ягнёнке лежит отметина от дьявола и раньше подобных животных не оставляли в живых, даже не смотря на этику, они рекомендуют не оставлять семье фермеров ягнёнка, который отмечен природной надписью.
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