«Кудри совсем не красят»: Анна Хилькевич продолжает эксперименты с образом

18 апреля в «Москва-Сити» состоялось вручение первой премии «Headliner года» — новаторской по методу проведения и правилам выдвижения номинантов. На церемонию вручения в ресторан Insight на 84 этаже башни «Око» собрались бизнесмены, известные актеры, певцы, спортсмены и, конечно, финалисты голосования. Среди приглашенных оказалась и актриса Анна Хилькевич

Анна Хилькевич после известия о своей второй беременности привлекает еще больше внимания общественности. Поэтому каждое появление актрисы на публике обсуждается пользователями сети в мельчайших подробностях, особенно если это светское мероприятие. В последнее время актриса часто экспериментирует со своим имиджем. В этот раз для посещения премии «Headliner года» Анна решила предстать в совершенно новом образе. Свои обычно прямые волосы Анна завила в мелкие кудряшки, похваставшись результатом преображения перед поклонниками. Для самого же светского выхода Хилькевич надела ярко-розовый плащ, подчеркнув поясом уже хорошо заметный животик.

Надо сказать, что новый образ многим пришелся по вкусу, а некоторые даже посоветовали артистке обзавестись долговременной завивкой. Однако некоторым особенно критично настроенным пользователям сети образ не пришелся по вкусу — они прошлись и по прическе, и по наряду знаменитости. «Уволь их пожалуйста. Выглядишь тут просто плохо..как затрепанная Лайма Вайкуле » «Аня, зачем тебе эта завивка, ты на пуделя похожа, тебе очень хорошо с прямыми волосами» «Плащ совсем не идет. Прибавил к беременности еще 10 кило» «Оставьте этот розовый цвет своей дочке» «Кудри неаккуратные и совсем не красят»

Кстати, на церемонии Анне досталась почетная миссия — она вручала премию в номинации «Культура», победителем в которой стал популярный в сети поэт и писатель Дмитрий БелоконЪ. Результаты первой премии «Headliner года» показали, что это больше, чем просто общенародное состязание в популярности. Проект помог выявить огромное количество людей, достойных признания в масштабе страны, чьи идеи меняют жизнь к лучшему уже сегодня. Организаторы приняли решение сделать премию ежегодной. В 2018 году у премии появится Экспертный совет, состоящий из профессионалов в области культуры, науки, общественной жизни и бизнеса, и выбор победителей будет осуществляться не только с помощью открытого голосования, но и силами профессионального жюри.

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