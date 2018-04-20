«Как-то не очень»: Дарья Пынзарь рассказала, как называет сына

Дарья Пынзарь рассказала подписчикам, как называет младшего сына. Прозвище, которое дала мама своему ребенку, фолловеры посчитали очень оскорбительным, они не поняли, зачем мама двоих мальчиков сделала такое заявление на всю страну.

Не так давно Дарья Пынзарь рассказывала подписчикам, как ласково её называет супруг, а в этот раз поведала о прозвище своего младшего сына. По всей видимости, в семье Пынзарь существует некая традиция давать друг другу прозвища. Но то, как называют маленького Давида, фолловерам совсем не понравилось. «У Давида есть домашний никнейм „Дерзота“», — призналась Дарья и отметила, что прозвище Давиду дали, отталкиваясь от его характера и мимики.

Чуть ранее Дарья опубликовала пост о том, как влияет имя на характер ребенка. Она призналась, что твердый и упертый характер Давида в точности соответствует описанию его имени. Однако, вероятно, она решила дать мальчику имя, еще более ярко передающее его нрав. В сети такое прозвище посчитали оскорбительным. По словам комментирующих, так называемый никнейм звучит, как оскорбление и никуда не годится. Называть так ребенка, по мнению подписчиков, неуместно даже дома, а на людях и подавно. Они попросили Дарью пересмотреть другие варианты «кличек», а лучше называть сына по имени. «Грубо и жестоко» «Звучит как… не буду тут писать это слово!» «Как-то не очень все же так сына звать» «Даш, удалите пост. Это очень оскорбительно звучит» «Ужасный никнейм!»

А вот «выпускница» того же «Дома-2» Виктория Романец не отстает от Дарьи Пынзарь, демонстрируя фанатам свою фантазию. Она озадачила подписчиков, раскрыв прозвище своего мужа Антона Гусева , которым она называет его, пока никто не слышит.

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