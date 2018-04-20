Дружит с маламутами, любит внимание и ворует вещи хозяев: тюменка рассказала, как ей живётся с лисой Алисой

Длинный хвост, сама — краса, это рыжая… правильно — лиса! Сегодня именно эта пушистая красавица героиня нашей рубрики про животных. Знакомьтесь, перед вами — лисичка Алисия.

О том, каково содержать в квартире лисицу, опасна ли она для человека и действительно ли плутовки невероятно хитрые — читайте и смотрите ниже.

Можно ли в квартире держать лису?

Хозяйка Алисы Наталья Исаева рассказывает, что заводить лису она не собиралась. Все решил случай: и три года назад появился в семье обожаемый питомец.

— Это наша Алисия. Дети были не очень креативны, поэтому назвали ее как в сказках — лиса Алиса. Появилась она у нас в возрасте 25 дней от роду. Купили ее в тюменском зоопарке. Сначала Алису планировали приобрести другие люди для контактного зоопарка, они и попросили меня приручить ее. Но потом покупатели отказались от лисицы. А отдавать ее обратно рука не поднялась — и я, и дети привязались к ней. С тех пор она стала полноценным членом нашей семьи, — начинает свой рассказ Наталья.

Вот такой малышка была в детстве

У Натальи большой опыт работы с животными. Иногда она их приручает по просьбе горожан. Также у женщины есть небольшое хозяйство — с утками, кроликами и двумя маламутами. Но жемчужина этого мини-зверинца, конечно же, Алиса.

— Ой, да что вы! Бросьте!

— Сейчас может показаться, что Алиса просто гуляет. На самом деле она так хитро подбирается к загону с утками: не спеша, шаг за шагом, — объясняет женщина.

— Да что вы, я просто гуляю. Серьезно

Как приручить лису

— Самый лучший вариант — брать лисенка еще детенышем: когда он вместо мамы с папой видит человека. И человек становится ему мамой и папой — как я для Алисы. Взрослые лисы не такие контактные, как маленькие. Поэтому если кто-то надумает брать себе лисицу домой, то лучше уж маленькую, чем взрослую, — делится своим опытом женщина.

Лиса в доме — стихийное бедствие

Несмотря на слаженную и счастливую жизнь с лисой, ее хозяйка рекомендует хорошенько подумать, прежде взять на себя подобную ответственность.

— Лиса в доме — это стихийное бедствие: это порванные обои и разруха. У нее нет никаких преград. Достанет все, что ей нужно. К примеру, двухметровый забор она спокойно перепрыгивает. Запрыгивает запросто на холодильник. Однажды ко мне в гости приехал зять. Пока сидел за столом — Алиса сзади к нему подошла и перегрызла ремень. У нее настолько острые зубы, что это дело нескольких секунд. У меня даже паспорт обгрызан: это я так выскочила на несколько минут в магазин. А когда вернулась — кошелек и документ были раздербанены. Уж очень любит Алиска кожаные вещи. Кошельки, ремни, клатчи — все это она с удовольствием разгрызает на мелкие куски. Я своей старшей дочери, к примеру, уже четыре клатча покупала. Потому что их сгрызла Алиса.

— Да хорошо все в квартире было!

В уличный вольер Алисия переехала не так давно. До этого она почти два года жила в квартире на балконе.

— Лиса хорошо приучается к горшку. Но если живет в квартире, то их надо держать несколько: как собака терпеть и ждать выгула она не будет. Когда уходишь — ее надо закрывать в клетке. Иначе ты вернешься на пепелище. Будет разрушено все, что хочешь. Природа такая: что тут поделать — плутовка.

Чем питается домашняя лисица

Лисы питаются так же, как собаки. Основной рацион Алисы — корм премиум-класса и мясо. Уж очень любит эта хитрая дама курицу и говядину. А еще — свежие утиные яйца со скорлупой. Свинину ей не дают.

— Где моя большая ложка?

— Ест два раза в день: утром и вечером. Даю витамины и рыбий жир. Мы раньше оставляли ей корм, как кошкам. Но она его метит, и запах довольно специфический. Это еще один аргумент, почему лисица в квартире — это жуткое зрелище. Поэтому оставлять еду, как например кошкам, не советую. Лучше, чтобы миска пустовала Это такие инстинкты: они в природе метят свою еду, жилье, воду. Потом лиса может и съесть это, если не будет ничего другого. Но выбор у нее всегда есть, — рассказывает Наталья. — Кроликов она любит, особенно живых. Любая птичка, которая залетает в вольер, оттуда уже не вылетает. Я потом только крылышки выкидываю.

Выгуливают Алису дважды в день.

— Гулять? Только за!

— Гуляем мы на поводке и в компании с собаками. Когда сугробы большие, и мне трудновато пролезть, куда она хочет, я ее просто пристегиваю к собаке. И они гуляют вместе. Потому что собаке я дам команду — и она вернется. А эта девушка пока не нагуляется, не придет обратно, — смеется Наталья.

Прогулки на свежем воздухе — это еще одно любимое занятие Алисы. Особенно нравится ей мышковать — нырять в снег в поисках трофея. Хозяйка рассказывает, что этому лиса научила и двух маламутов. Кстати, один из них — Бэтмэн — лучший друг Алисы: с ним она с удовольствием гуляет, играет и даже успокаивает его, когда тот не в настроении.

Вот он — лучший друг и верный товарищ Алисы по прогулкам. Маламут Бэтмэн

— Алиска его очень любит. Бывает, кладет ему лапки на морду и «урурукает» — успокаивает так, — говорит Наталья.

Сколько стоят лисы

Продажей лисят занимаются специальные компании и зоопарки. Уже прирученные лисята стоят в среднем 30–70 тысяч рублей. Если покупать зверька в зоопарке, придется отдать 10–15 тысяч. За сколько Наталья купила Алису, она не признается. Объясняет: прошло три года, тогда цены были другие.

Про прививки и потомство

— Алису стерилизовали в семь месяцев. Потому что лиса в брачный период очень нервная и раздражительная, орет. Ужиться с ней в квартире невозможно, — говорит Наталья.

Также у этой милой плутовки есть свой ветврач. Прививки — все те же, как и собакам. Плюс обработка от паразитов.

— Когда она жила в квартире, я ее мыла каждый месяц. Сейчас реже купаю. У нее шерсть сама очищается, — продолжает тюменка.

Можно ли дрессировать

— Я знаю, что есть лисы, которые и команды какие-то исполняют. Но вот Алиса у нас дама с характером. Если ей что-то не нравится, то она не будет этого делать. Когда только взяли, я отучала ее кусаться. У маленьких лисят есть пищевая агрессия: щенков ведь много рождается, все дерутся за еду. И кусаются очень сильно. Но когда она схватила зубами моего ребенка, будучи сама малявкой, я ее отучила от этого… Животных вообще бить нельзя. Но жесткость показать надо. Именно жесткость, не жестокость. Теперь она знает, что кусаться нельзя. А детей маленьких вообще обожает и ни за что не обидит их, — говорит женщина.

Не верите? Вот вам подтверждение

Рыжая фотомодель

Подтверждает это и множество фотосессий, в которых участвовала Алиса. К примеру, она запросто может усесться с маленьких ребенком и позировать в кадре.

— Мы не планировали изначально, чтобы она снималась в фотосессиях. Люди сами стали просить Алису для съемок. Я стараюсь брать не больше четырех съемок в месяц: и для нее, и для меня это все-таки стресс. Шучу, что хотя бы свой корм Алиса отбивает, — смеется женщина.

Наталья и Алиска

Не только хитрюшка, но и ворюжка

— Если Алиска решила, что понравившаяся вещь — ее, то она это уже не отдаст. В квартире все сворованное она под диван тащила. Приходилось его отодвигать, чтобы отнять вещь. При этом у Алисы была такая истерика… Орущая лиса — это непередаваемое зрелище. Такие крики, будто ее убивают. Еще был однажды забавный случай. В мультиварке готовилось мясо, и лиса решила, что это для нее. И потом не подпускала дочь к еде: встала у мультиварки, лапами махала и орала, — улыбаясь, вспоминает Наталья.

— Слушайте, мне срочно надо сказать что-то этому кролику. Дайте мне его сюда. Ну, дайте, а!

Еще немного про лисий характер

Хозяйка Алисы говорит, что от лисицы не стоит ждать мягкости. Хотя ласковыми эти зверьки, конечно же, могут быть. Но чаще — любопытные и хитрющие.

— Я? Хитрая? Да ну, бросьте вы!

— Они сами по себе импульсивные. У них нет такой мягкости, как у кошки или собаки. Мне, конечно, она позволяет все сделать: и мыть, и когти стричь. Потому что я для нее хозяйка, она это знает. Проявления нежности у нее, конечно же, есть: Алиса ложится на бок и просит, чтобы почесали ушко или животик. При этом на спинку заваливается. Кайфует и при этом аж «урурукает» от удовольствия.

— Уру-ру, как хорошо!

— Не останавливайся

В дикой природе, рассказывает Наталья, лисы живут в среднем пять лет. В неволе же — до 25.

— Поэтому я надеюсь, что она еще долго будет нас радовать, — говорит женщина.

Да и сама хитрюша-лисичка, судя по всему, не против.

— Давай обниматься, а?

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