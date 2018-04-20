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«Планы грандиозные»: Янина Студилина рассказала о жизни на две страны
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«Планы грандиозные»: Янина Студилина рассказала о жизни на две страны 

Eva.ru 36 минут назад
Фото: Eva.ru
Актриса Янина Студилина рассказала, что с недавнего времени вынуждена вести жизнь на две страны. По признанию звезды, это дается ей совсем не просто. В своем микроблоге она описала основные трудности, с которыми приходится сталкиваться, и попросила советов у своих подписчиков.
Янина и ее супруг являются счастливой парой вот уже десять лет и вместе воспитывают годовалую дочь Анну. В своем Инстаграме актриса рассказала, что не так давно ее муж получил работу в Англии, а значит следующие несколько лет ей придется жить на две страны. А после запуска нового сезона сериала «Остров», где Студилина исполняют одну из главных ролей, ей потребуется так же много времени проводить на съемках в Тайланде. Сейчас Янина вынуждена жить по несколько месяцев в каждой стране и совершать множество перелетов. По словам актрисы, раньше такой график ничуть не смущал ее, но после рождения ребенка все стало куда сложнее. Дополнительные трудности создает длительный период оформления визы. О своем отношении к ситуации и планах на будущее Студилина рассказала в своем Инстаграме.
«Хочу ли я прожить здесь всю жизнь? Нет. Но какое-то время почему бы и нет. По Москве скучаю постоянно, точнее по семье и друзьям. Но а так мыслей и идей много, планы грандиозные…» Подписчики Янины посочувствовали ей, а кто-то поделился собственным опытом подобной жизни. По их словам, самым тяжелым является первое время. Но постепенно даже такой безумный ритм станет привычным и будет приносить куда меньше дискомфорта. Поклонники советуют Янине не зацикливаться на неудобствах и больше внимания уделять приятным моментам жизни на две страны.
«Многие люди когда уезжают в другую страну не могут привыкать к ней, поэтому назад прилетают, но не все, а лишь большая часть.» «Удачи и наслаждайтесь Кэмбриджем! Замечательный город, ловите момент!» «Как схожи мои мысли с твоими сейчас. Я живу в Германии 2 года, здесь родила сына, а все родные остались в Украине. Это не просто, но станет чуток легче со временем.»
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