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Волчица с сайта объявлений нашла свою любовь в барнаульском зоопарке
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Волчица с сайта объявлений нашла свою любовь в барнаульском зоопарке 

АиФ — Алтай 31 минуту назад
Фото: АиФ - Алтай
Волчица Тайга, которая несколько дней назад поселилась в Барнаульском зоопарке, нашла свою любовь.
Ее избранником стал волк Буч. Сотрудники зоопарка объявили о создании пары 19 апреля и даже поделились первыми кадрами совместной прогулки.
Напомним, Тайгу изъяли у жительницы Баевского района, которая решила продать ее на сайте бесплатных объявлений. Поскольку у гражданки не было специального разрешения, в дело вмешалась природоохранная прокуратура. Дикое животное изъяли и пристроили в зоопарк Барнаула.
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