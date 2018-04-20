Волчица с сайта объявлений нашла свою любовь в барнаульском зоопарке

Волчица Тайга, которая несколько дней назад поселилась в Барнаульском зоопарке, нашла свою любовь.

Ее избранником стал волк Буч. Сотрудники зоопарка объявили о создании пары 19 апреля и даже поделились первыми кадрами совместной прогулки.

Напомним, Тайгу изъяли у жительницы Баевского района, которая решила продать ее на сайте бесплатных объявлений. Поскольку у гражданки не было специального разрешения, в дело вмешалась природоохранная прокуратура. Дикое животное изъяли и пристроили в зоопарк Барнаула.