Целители без медобразования: мошенники обещали излечить жителей Башкирии от всех болезней

Четыре года сотрудники салона диагностики здоровья в Салаватском районе обманывали посетителей.

Работники брали огромные деньги за простое обследование организма, использовались методы функциональной и биорезонансной диагностики. Сотрудники смотрели результаты, называли с потолка диагнозы и выдавали рекомендации по лечению. При этом, как рассказали прокуроры, ни лицензии, ни даже элементарного медицинского образования у сотрудников салона не было.

— Фирму оштрафовали на 40 тысяч рублей за ведение бизнеса без лицензии. Салон пытался оспорить решение, но его оставили без изменений. Кроме этого, редактора местной газеты также привлекли к ответственности за публикацию рекламы компании без проверки документов фирмы, — сообщили в республиканской прокуратуре.