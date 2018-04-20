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Целители без медобразования: мошенники обещали излечить жителей Башкирии от всех болезней
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Целители без медобразования: мошенники обещали излечить жителей Башкирии от всех болезней 

ufa1.ru 30 минут назад
Фото: ufa1.ru
Четыре года сотрудники салона диагностики здоровья в Салаватском районе обманывали посетителей.
Работники брали огромные деньги за простое обследование организма, использовались методы функциональной и биорезонансной диагностики. Сотрудники смотрели результаты, называли с потолка диагнозы и выдавали рекомендации по лечению. При этом, как рассказали прокуроры, ни лицензии, ни даже элементарного медицинского образования у сотрудников салона не было.
— Фирму оштрафовали на 40 тысяч рублей за ведение бизнеса без лицензии. Салон пытался оспорить решение, но его оставили без изменений. Кроме этого, редактора местной газеты также привлекли к ответственности за публикацию рекламы компании без проверки документов фирмы, — сообщили в республиканской прокуратуре.
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