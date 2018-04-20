Что я могу?

Вспоминание евангельских Мироносиц всякий раз подспудно пробуждает вопрос: как же получилось, что слабые жены не испугались, шли за Христом, даже когда Его покинули все апостолы, кроме одного, самого юного? Может быть, женская натура более склонна к верности, преданности, чем мужская? В чем состоит призвание женщины?

Об этом в различные эпохи в рамках конкретных культур сложились разные представления, определяющие стандарты поведения и образ жизни. С христианской точки зрения, все люди призваны к одному — к святости, обожению. Оно достигается различными путями, однако эти различия обусловлены не биологическим полом человека, а его индивидуальностью. Нет такого, что существует пять вариантов путей обожения, и человеку надо только выбрать один из них. Можно признать, сколько существует людей, столько и путей достижения святости.

Традиционно призванием женщины считается семья, причем многодетная. Об этом упоминал еще апостол (см. 1 Тим. 2, 15). Но история христианства знает колоссальное число женщин, которые живут иначе, не вписываются в эти представления. В лике святых прославлено немало представительниц женского пола, хранивших обет девства по примеру Пречистой Девы Марии. О высоте этого подвига писал тот же апостол (см. 1 Кор. 7, 25—40).

Сколько женщин ради спасения во Христе избрали крайнюю строгость пустынножительства как преподобные Мария Египетская и Фотиния Палестинская. Сколько прошли путем монашеского подвига в общежительных монастырях и стали преподобными. Одна из них — недавно канонизированная преподобная игумения Арсения (Себрякова). Ее письма и воспоминания полезно прочесть всем христианам: и мужчинам, и женщинам.

Есть среди святых жен и состоявшие в замужестве, но не имевшие детей: мученица Наталия, блаженная Ксения Петербуржская, преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна и многие другие. Говоря о спасении женщины через деторождение, апостол добавляет необходимое условие для спасения: пребывание в вере, христианской любви, святости с целомудрием (см. 1 Тим. 2, 15). И последнее оказывается весомее, чем первое.

Есть многочисленные примеры прославления многодетных матерей, но и тут жены прославляются не за многочадство как таковое, а за верность Христу на избранном пути, за жизнь по евангельским заповедям. Убедительный пример дает житие праведной Иулиании Лазаревской. Она была заботливой женой, невесткой и матерью 13 детей. Семеро из них умерли младенцами, а двое погибли на службе у царя. Пережив скорбь разлуки с детьми, она попыталась упросить мужа отпустить ее в монастырь. Но он посчитал, что ей лучше остаться с ним и вырастить младших детей.

Святая послушалась супруга, только увеличила свои подвиги воздержания, молитвы, помощи церквям и обездоленным людям. Она много трудилась в свободное время от домашних забот, а по ночам пряла, ткала, шила, вышивала, чтобы от трудов рук своих помогать нуждающимся. Спала святая, подложив под голову полено, чтобы от неудобств такого сна раньше просыпаться. Кто сейчас так живет: растит детей, ведет хозяйство, а по ночам трудиться, чтобы оказать помощь нищим?

После смерти мужа, она не нарушила его волю и осталась в миру, но всю себя посвятила Христу, исполнению Его заповедей любви к Богу и людям. В самые голодные времена — несколько летних засух подряд в правление Бориса Годунова , она кормила нищих, истратив на это все имение. Голодая сама, она никому не отказывала в помощи. А мечту о монашестве исполнила ее дочь, в иночестве Феодосия, местночтимая святая Муромской земли.

Кто-то возразит, что не у всех замужних женщин такой любящий муж, как у Иулиании Лазаревской. И в семье проблем столько, что пальцев рук не хватит перечислить. При этом женщина слышит только о своих обязанностях: что она должна хранить семью, очаг, воспитывать детей, почитать мужа. А муж живет, как ему хочется, и своих обязанностей перед семьей не выполняет, и в Бога не верит. Что в таком случае делать женщине? Как достигать Христа на своем пути?

Изменить другого человека она не может. Она может менять только себя и независимо от другого человека. Она благоразумно решает: «Что могу и сколько могу — созидать семью, трудиться для ближних — то буду делать», — а в остальном дает действовать Богу.

Многим современным женщинам приходится идти путем терпения. «Почему Бог допускает, чтобы я испытывала несчастья в семье, в отношениях с мужем», — вопрошают одни. «Почему у меня нет семьи, детей», — приходят в отчаяние другие. Иные мечтают: «Если бы у меня было личное счастье, сколько бы я принесла пользы людям, скольким бы помогла. Потому что счастье окрыляет, делает человека сильным, ему легко делиться радостью с другими. А так вся моя энергия уходит на то, чтобы кое-как справиться с депрессией». Кому-то, возможно, знакомы подобные размышления.

Богу не столько важны подвиги человека, когда тот счастлив и доволен жизнью, сколько верность Ему в любой жизненной ситуации. Вспомним, с каким почтением Господь отнесся к мизерной лепте бедной вдовы, которую она подала не «от избытка», а «от скудости своей» (Мк. 12, 44). Желая обрести спасение во Христе, надо стараться творить добро в любых жизненных ситуациях, а не только, когда мы в силах и в настроении. Если будем помогать тем, кого Господь нам для этого посылает, исключительно ради Христа, а не ради ответной житейской выгоды, то и нашу лепту примет Господь.

Вспомним пример преподобномученицы Елизаветы Федоровны, когда ее и других пленников живыми сбросили в шахту. Некоторые из них были какое-то время живы. И Елизавета Феодоровна, оторвав от своего апостольника кусок ткани, смогла перевязать раны великому князю Иоанну. Много ли у нее в тех немыслимых условиях было «личного счастья», чтобы проявить деятельное милосердие? Оказывается, много. Только не такого, о котором подчас мечтается: тихого домашнего уюта, заботливого супруга, послушных деток, комфортабельной квартиры, дачи, машины, летних курортов и тому подобного. У святой было счастье иного рода, не от мира сего: стать причастницей Христу в Его страданиях, быть верной Ему до смерти, и смерти страшной, крестной. А после смерти стать неразлучной с Господом навеки.

Мы не можем объяснить все определения Господни: почему у одного жизнь складывается так, у другого — иначе. Святой Антоний Великий на подобный вопрос услышал ответ: «Антоний, себе внимай». Логическим мышлением невозможно объяснить действия Божии. Слишком много факторов, которые знает Он, и не знает человек. Мы можем только сосредотачиваться на своей жизни и трудиться над заповедями, учиться терпеть, любить, помогать. А что при этом у нас в руках — поварешка или рубанок, много у нас детей или ни одного — не имеет существенного значения. Важно использовать свои условия жизни, чтобы служить Богу, становиться Его другом. Это имеет решающее значение для вечной жизни и для мужчин, и для женщин.

В этом примером для нас служат Жены Мироносицы. Они не оправдывались обстоятельствами жизни, не пеняли на апостолов: «Я слабая женщина, куда я полезу? Апостолы и те разбежались, что уж мне остается». Они мыслили иначе: «Надо это сделать, значит я сделаю».

И при земной жизни они помогали Господу, служили Ему «имением своим» (Лк. 8, 3), оставаясь в тени апостолов. И во время казни были с Ним, стояли у Его Креста. И после погребения пошли послужить Ему в последнем, что еще можно было сделать для Христа — умастить Его Тело ароматами. Они не испугались вооруженной стражи, ареста, отлучения от синагоги. Они считали правильным проявить свою любовь к Христу через это служение и делали это. Их самоотверженная любовь, верность, готовность сделать все возможное, были вознаграждены тем, что Господь после Своего Воскресения является им первым, как Своим истинным преданным друзьям.