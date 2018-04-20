Украсть дизайн больше не удастся 

Дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров будут защищены от плагиата их изделий ещё до того, как они будут официально зарегистрированы в Роспатенте. Соответствующие поправки в четвёртую часть Гражданского кодекса внесла в Госдуму зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.
По её мнению, сейчас из-за пробела в законодательстве дизайнеры сезонной продукции в сфере моды не могут доказать, что художественное решение изделий принадлежит именно им, и несут из-за этого убытки.
«К тому моменту, когда патент на коллекцию, например, осенней обуви, будет выдан (процесс занимает обычно шесть-девять месяцев после подачи заявки, при проведении дополнительных экспертиз — до 20 месяцев), она давно устареет», — рассказала депутат.
Перед первым чтением эту инициативу обсудят 20 апреля на первом заседании Совета по развитию правовой охраны дизайна при Роспатенте. Такой Совет создали по предложению Натальи Костенко и отечественных производителей одежды, обуви и аксессуаров. В него вошли депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и представители заинтересованных ведомств.
Если законопроект примут, дизайнеры будут защищены от плагиата ещё до того, как получат на свой промышленный образец патент. Временная правовая защита, которая позволит им доказать своё право на него, будет возникать сразу после опубликования заявки на патент.
«Благоприятный режим охраны позволит стимулировать творческую активность российских дизайнеров, упростит выход на рынок молодых специалистов», — уверена автор инициативы.