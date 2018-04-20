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Украсть дизайн больше не удастся
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Украсть дизайн больше не удастся 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Дизайнеры одежды, об­уви и аксессуаров бу­дут защищены от плаг­иата их изделий ещё до того, как они будут официально за­регистрированы в Рос­патенте. Соответству­ющие поправки в четвёртую часть Граж­данского кодекса внесла в Госдуму зампредседателя Коми­тета Госдумы по конт­ролю и регламенту На­талья Костенко.
По её мнению, сейчас из-за пробела в зак­онодательстве дизайн­еры сезонной продукц­ии в сфере моды не могут доказать, что художественное решение изделий принадлежит именно им, и несут из-за этого убытки.
«К тому моменту, ког­да патент на коллекц­ию, например, осенней обуви, будет выдан (процесс занимает обычно шесть-девять месяцев после подачи заявки, при проведен­ии дополнительных эк­спертиз — до 20 меся­цев), она давно уста­реет», — рассказала депутат.
Перед первым чтением эту инициативу обсу­дят 20 апреля на первом заседании Совета по развитию правовой охраны дизай­на при Роспатенте. Такой Совет создали по предложению Натальи Костенко и отечест­венных производителей одежды, обуви и ак­сессуаров. В него вошли депут­аты Госдумы, члены Совета Федерации и представители заинте­ресованных ведомств.
Если законопроект пр­имут, дизайнеры будут защищены от плагиа­та ещё до того, как получат на свой пром­ышленный образец пат­ент. Временная право­вая защита, которая позволит им доказать своё право на него, будет возникать сразу после опубли­кования заявки на па­тент.
«Благоприятный режим охраны позволит сти­мулировать творческую активность российс­ких дизайнеров, упро­стит выход на рынок молодых специалистов­», — уверена автор инициативы.
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