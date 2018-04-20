Осторожно, паразиты! Роспотребнадзор предупредил об опасной рыбе

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения паразитами через рыбную продукцию. Одно из самых опасных и распространенных заболеваний, которые передаются через нее, — описторхоз. Корреспондент «МИР 24» Анна Деркач увидела качество рыбы на российских рынках.

Вот такая рыба попалась жителю Приморья в обычном супермеркете. До него этой селедкой полакомились черви! «Столько червяков тут много! Вообще есть противно просто!» А это фото опубликовала жительница Брянска. Гельминты буквально оккупировали рыбью тушку. В прошлом году Роспотребнадзор проверил тонны рыбы на российских прилавках. В 1,5% проб нашли живых личинок паразитов.

«Именно живые личинки могут послужить причиной развития заболеваний у человека. Наиболее распространенным среди таких гельмонтозов является описторхоз», — отметила заместитель начальника управления эпиднадзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова.

Каждый год от этого недуга страдает 20 тысяч россиян. Описторхоз поражает поджелудочную железу и печень. Осложнения могут привести даже к онкологии. Самое печальное — от паразитов в рыбе гарантий нет. Известный бренд, репутация магазина или знакомый продавец — роли не сыграет.

«У большинства производителей есть пробные партии, рыбу проверяют на соответствие стандартам. Специально на гельминтов никто не смотрит, конечно. Абсолютно нереально проверить каждую рыбину», — указала руководитель аналитического отдела сети рыбных магазинов Полина Кирова

Кадры, способные надолго испортить аппетит. Рыбак поймал плотву с гигантским солитером. В речной рыбе гельминты не редкость. А вот в морской их почти нет. Семгу или омуль вообще можно есть сырыми. Исключение — популярные в России тресковые породы. Шеф-повар Антон Сальников по опыту знает: минтай, пикша и навага могут таить неприятный сюрприз. «В тресковых породах тоже в брюхе, но иногда даже могут быть в мясе. Поэтому смотреть, конечно, на разрез. Вот по этой рыбе наглядно видно — у нее ровный разрез и чистое мясо», — отметил шеф-повар Антон Сальников.

Паразиты живут не только в мясе, а на чешуе, в жабрах и даже в глазах рыбы. Выявить их следы иногда под силу только специалистам ветеринарной лаборатории. Например, самая опасная для человека двуустка находится в рыбе в виде микрокапсулы. Ее размеры всего лишь один миллиметр. Увидеть ее можно только в лабораторных условиях. Карася и щуку мы купили на московском рынке. Повезло — рыба оказалась чистой. Но бывает и вот так: эту партию минтая производители прислали на проверку. Она вся усеяна червями. «Это скребни у нас, которые прикрепляются на стенки кишечника. Они бывают разного цвета, желтые, бывают напившиеся кровью». И все же зараза не повод отказываться от рыбы. Тут пригодится совет шеф-повара. Не надо боятся рыбу с паразитом, надо уметь ее правильно готовить. Хорошо прожарить в масле или сварить в течение 20 минут.

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