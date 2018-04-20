«Дефектная беременность не нуждается в сохранении»: акушер-гинеколог Елена Березовская делится опытом работы в Канаде

«Летидор» любит радовать своих читателей эксклюзивной информацией. Известные ведущие, актеры и даже астрологи — частые гости на нашем сайте. Сегодня у вас есть возможность прочитать интересное интервью с акушером-гинекологом Еленой Березовской (@dr_olena_berezovska), известным в соцсетях специалистом и автором нескольких книг. Ксения Краснова, главный редактор «Летидора», лично пообщалась с доктором и задала важные вопросы о женском здоровье.

акушер-гинеколог, блогер, публицист Елена Березовская

Елена, расскажите немного о себе для тех читателей, которые еще не знакомы с вашими публикациями.

Я акушер-гинеколог, получила образование в СССР, в медицинском институте Ивано-Франковска. После окончания работала по специальности в одной из больниц, но более 20 лет назад с семьей уехала в Канаду. Там я подтвердила диплом и уже более 10 лет работаю в одной из ведущих больниц Торонто.

Недавно я перешла в отделение клинических исследований, где принимаю участие в разработке протоколов ведения беременных женщин, создаю базу доказательных исследований и наших собственных данных. Некоторое время назад начала писать книги на русском и украинском языках, так как поняла, что невозможно отвечать подписчикам и пациентам все время на одни и те же вопросы. В планах у меня написать еще больше книг по женскому здоровью. Кроме того, я провожу вебинары, записываю лекции, веду свой сайт.

Елена, почему вы не ограничились только медицинской практикой, а решили создать блог и заняться просветительской деятельностью?

Как-то раз мой коллега попросил меня просмотреть вопросы женщин и ответы врачей на одном из форумов, где обсуждались темы беременности и родов. Я прочитала и не согласилась с некоторыми мнениями коллег, что и отразила в своих комментариях. После этого я стала получать много вопросов от подписчиков.

Я видела, что подход к лечению на Украине, например, очень сильно отличается от того, который принят в западных странах. Я общаюсь с огромным числом врачей во всем мире, и мы обсуждаем многие вопросы.

В комментариях на форуме я честно писала женщинам, что сегодня ТАК не лечат.

И вот эта переписка решила многое в моей профессиональной деятельности: я отказалась от многих лекций, с которыми ездила по США, от создания книг на английской языке. Я поняла, что помощь требуется женщинам постсоветских стран здесь и сейчас. Вот я и занималась по 6-8 часов тем, что отвечала на вопросы бывших соотечественниц.

Иногда, честно, хотелось все это бросить, не было сил. Но когда я поняла, что вопросы слишком часто повторяются, что женщин волнует одно и то же, увидела, как из нормального физиологического состояния женщины придумывали болезнь, я приняла решение собрать воедино всю информацию, разжевать ее один раз, то есть создать книгу, удобную для всех. Так я начала писать книги.

Постепенно, опираясь на доказательную медицину в своей практике, я стала популярным блогером.

Кстати, среди моих подписчиков в последнее время есть много врачей. Это приятно, ведь в некоторых клиниках до сих пор придерживаются старых взглядов, и для своих подписчиков-врачей я в некотором смысле источник полезной информации и современных веяний в науке.

книги Елены Березовской

Как сложились ваши отношения с очень популярным у мам нашей страны доктором Евгением Олеговичем Комаровским

Мы дружим. Я очень многому научилась у Евгения Олеговича и его команды, его поддержка и вера в меня, мои знания были серьезной опорой для самостоятельного полета, для прогресса и улучшения навыков публицистического лидера. Практически благодаря ему я стала адаптироваться к общению с подписчиками, ценить свое время и работать очень продуктивно. Когда в блоге стало расти число подписчиков, я осознала: нужно выходить на профессиональный деловой уровень. Поэтому сейчас у меня есть коллектив, поскольку одна я физически не могу справиться, да и не специалист в ряде деловых вопросов. В моей команде собраны мастера своего дела, имеется прекрасная сплоченность и понимание поставленных задач, что вдохновляет меня создавать, творить еще больше.

Я очень люблю фразу «индивидуальный подход» и до сих пор с этой точки зрения подхожу к общению и с врачами, и с пациентами. Я пишу статьи для научных журналов и теперь планирую организовывать курсы для врачей, поскольку от них приходит не меньше запросов, чем от пациентов.

Все меняется. Плохо, что многие врачи выбирают исключительно коммерческий подход к профессии, но есть ведь немало других.

Они знают английский язык, а значит, могут читать первоисточники и готовы работать по прогрессивным методикам. Я поддерживаю именно их.

Я не обвиняю врачей, которые назначают сложные схемы обследований и лечения, так как многие из них не знакомы с современными подходами. Важно понимать, что, к сожалению, учебники в наше время, даже самые новые, устаревают в течение пяти лет, если не быстрее. И благодаря постоянным открытиям в разных областях медицины многие догмы перестали быть таковыми, к тому же очень вырос уровень диагностики заболеваний.

С учетом всего этого врачу необходимо использовать в практике публикации профессиональных медицинских обществ, а для этого нужно знать один из европейских языков.

Публикация от Др. Елена Березовская (@dr_olena_berezovska) 13 Апр 2018 в 3:22 PDT Что, с вашей точки зрения, необходимо донести до пациента, когда он обращается к врачу?

Во-первых, пациенту нужно задуматься, куда и к какому врачу он пойдет.

Это важно, когда человек выходит их состояния «застоя» и начинает думать о себе и своем здоровье и анализировать ситуацию.

Во-вторых, пациенту нужно включать логику. Именно она часто подавляется страхом, и мы делаем ошибки именно в состоянии паники. Всегда нужно находить время для анализа ситуации, конечно, я не имею в виду острые случаи. Это касается и пациентов, и медиков.

Идеально, если бы в школе учили логическому мышлению, и было бы намного проще во взрослом возрасте понимать ситуацию и оценивать свое здоровье.

Может быть, все дело в умственной лени пациентов?

Если пациент приходит к специалисту, то вполне нормально, что он не знает многих нюансов и хочет при этом получить адекватную помощь. Врач должен лечить поломки, но и сам пациент тоже должен осознавать, что с ним происходит. Это нормально, следить за гигиеной, понимать, где есть норма и что сверх нее, уметь прислушиваться к себе — это азы жизни. Но этому не учат ни в садике, ни в школе.

Часто только во время беременности, когда возникают проблемы, женщина начинает вникать в суть, узнавать, что с ней происходит, особенно когда пройдет множество обследований по кругу, которые ничего не дали, или ей прописали «лишние» таблетки. Тогда она начинает копаться в литературе или Интернете, то есть искать информацию. Поэтому я написала книгу «Дочки-матери», чтобы женщины понимали, что происходит с их организмом от рождения до момента, когда она стала мамой, и была бы способна донести эту информацию до дочки-подростка. Это азы женского здоровья, а мы порой к предметам относимся более трепетно и знаем о них больше, чем о собственном здоровье.

Мама для дочки — это первоисточник любой информации.

Научно доказано, что мать сильнейшим образом влияет на становление девочки как женщины.

Мать формирует взгляд на материнство, отношение с детьми и даже с мужчинами. Нередко женщины, у которых плохие отношения с мужьями, могут повлиять впоследствии на отношения дочки с мужем.

Елена, а как в Канаде обследуют беременную женщину?

В Канаде медицина государственная, также есть страховая медицина, но женщина никогда не доплатит ни за какие анализы или обследования при условии, что они входят в протокол обследований беременной женщины, включая роды. За большинство лекарственных препаратов (кроме тех, которые назначаются в больнице) ей придется заплатить.

Первая особенность — это очень дружелюбный подход, при котором беременность не рассматривается как болезнь.

И даже если есть отклонения, врач должен помочь женщине выносить эту беременность и родить ребенка. Мне по роду деятельности приходится видеть женщин с серьезной патологией, включая заболевания, которые являются противопоказанием для беременности вообще. Но современные взгляды поменялись, и выносить ребенка и родить его здоровым сейчас могут женщины, которые еще 30 лет назад не могли бы иметь детей.

Вторая особенность заключается в том, что в Канаде нет ничего обязательного.

Женщина может отказаться сдать анализы или пройти обследования. Вообще, УЗИ, скрининг и другие обследования тоже делают с согласия будущей мамы. Если речь заходит о дополнительном лечении, то график обследований может меняться, женщину могут наблюдать чаще, но даже при наличии осложнений у нас не делают из беременной больную.

Важно помочь женщине выносить ребенка в тех заданных оптимальных сроках, когда он может выжить.

Третье — здесь не запугивают женщин.

Даже если есть патология, она должна выйти из кабинета врача с надеждой, что ей помогут доносить эту беременность. При этом врач обязан обсуждать альтернативные методы лечения. Очень часто канадские пациентки просят почитать научные статьи. У нас есть такая библиотека, и для женщины можно распечатать интересующие ее материалы.

Четвертая особенность заключается в том, что врач отвечает на все вопросы, которые задает женщина.

Так будущая мама чувствует себя спокойнее и увереннее. Дополнительные курсы для беременных, другие встречи и мероприятия для женщин помогают получить больше полезной информации.

Пятое — в Канаде очень популярно, когда на осмотры ходят парой. Роль мужчины в процессе беременности не менее важна, чем женская. У беременных другой эмоциональный фон. Они могут забывать важное, плачут и волнуются, и тогда мужчина, будучи более рациональным, правильно формулирует вопросы.

И конечно, мужчина может быть на родах. Максимум могут присутствовать два человека. Специальных анализов папе сдавать не нужно и флюорографию делать тоже. К членам семьи персонал настроен очень дружелюбно.

Правда ли, что в Канаде не принято сохранять беременность на ранних сроках, если существует риск выкидыша, например?

Есть исследования, согласно которым нет возможности сохранить беременность на ранних сроках. Сохраняющая терапия неэффективна, хотя медики пробовали многие лекарственные препараты. Врачи не в состоянии контролировать природный отбор и многие нюансы зачатия и вынашивания беременности на ранних сроках.

Также не очень эффективна токолитическая терапия купирования преждевременных родов. Но во многих случаях женщине важно подавить родовую деятельность, чтобы легкие плода созрели после введения стероидных препаратов и была возможность подготовить ребенка к рождению. Это и есть основное направление токолитической медицины.

Если говорить о дефектном зачатии, то в 80% случаев беременность теряется в первом триместре, еще 20% — на более поздних сроках. На ранних сроках ни врач, ни женщина не знают, будет ли зачатие полноценным.

Есть постулат: здоровая беременность не нуждается в лекарствах. Дефектная беременность тем более не нуждается в сохранении.

И это говорит о том, что природу не обманешь. Исследования показали, что применение прогестерона в таких случаях, например, не сохраняет беременность, а замедляет самостоятельную эвакуацию поврежденных плодных яиц, и такие беременности требуют больше инструментальных вмешательств, то есть «чистки».

С возрастом число потерь увеличивается, потому что меняется генетический материал родителей.

А чем отличаются роды в Канаде от родов в России?

Основное правило — это создание комфорта для женщины в родах. Кто-то хочет лежать, кто-то ходить, поэтому есть джакузи, фитболы и т. д.

В Канаде стало популярным приглашать доул.

Я нередко советую женщинам составлять план родов, что-то вроде списка пожеланий. В нем учитывается поза, в которой она хочет рожать, какое обезболивание она рассматривает, кого она хочет видеть на родах, есть ли у нее аллергия на продукты питания и т. д. Обычно перед родами женщина обсуждает эти пункты с врачом. И если лечебное учреждение может предоставить все указанные услуги, то это идеальный вариант.

Любое вмешательство в плане стимуляции родов, введение каких-то препаратов без строгих показаний делает естественные роды осложненными, то есть патологическими.

Я работаю в очень крупной больнице, и в день у нас рождается до 50 младенцев, то есть более 15 тысяч в год. В 21-25% случаев приходится делать кесарево сечение. Кстати, раньше эта цифра была намного выше, а теперь ВОЗ рекомендует снизить ее до 15%. То есть в мире идет тенденция к естественным родам, и это разумно, ведь что бы ни говорили, но КС — это операция, после которой могут быть осложнения.

Я знакома с программами, которые предлагают современные роддома в России, они очень хорошие и почти не отличаются от канадских, но гораздо важнее, чтобы их действительно использовали на практике и соблюдали рекомендованные правила.

Вероятно, требуется какой-то особый контроль со стороны органов здравоохранения. Так, в Европе и США большое внимание обращают на жалобы пациентов, иногда дело доходит и до судебных процессов. То есть там права пациента подлежат защите. Судебное разбирательство — это всегда риск для врача потерять лицензию.

Все рекомендации по ведению беременности и лечению открыты, и пациент может зайти на профессиональный сайт, ознакомиться с ними и задать врачу вопрос, почему он назначил или не назначил те или иные медикаменты или обследования.

Если кто-то контролирует объем оказанных медицинских услуг, то и программы эти выполняются лучше.

Сегодня многие русские уезжают рожать за границу, чтобы получить более высокое качество сервиса. Пусть даже условия там будут чуть хуже, зато уровень подготовки персонала гораздо выше. Важен контакт врача и женщины, это помогает исключить любые страхи, это что-то вроде психологической поддержки.

Елена, а что вы думаете о наиболее подходящем для беременности возрасте? Является ли проблемой то, что женщины стали рожать все позже?

Сегодня в Европе женщины впервые беременеют в 29-31 год, в Канаде в 32-34 года. Так было не всегда, эта тенденция наметилась в последние 10 лет.

На роды это сильно не влияет (уровень осложнений в родах не слишком высокий), другое дело, что с возрастом могут быть проблемы с зачатием ребенка, особенно после 35 лет.

Для вынашивания беременности и родов возраст женщины не столь драматичен,

хотя уровень осложнений беременности все же повышается, чаще со стороны матери.

Бояться не нужно, особенно если это повторные беременности.

В Британии есть рекомендация профессиональных организаций, согласно которой рожать лучше в период от 20 до 30 лет. Но кто будет это делать во время учебы и на пике карьеры? Оптимален этот возраст, поскольку меньше уровень осложнений, а выбор планирования беременности и создания потомства всегда за женщиной и ее партнером.

Что касается беременности у женщины старше 50 лет, то зачатие в этом случае чаще всего требует использования репродуктивных технологий с применением донорской яйцеклетки.

Елена, прокомментируйте, пожалуйста, тренды последних лет.

— Лотосовые роды

Мода есть мода. В целом ничего негативного в этом нет, если женщина хочет ждать, пока отпульсирует кровь в пуповине. Это можно указать в плане родов, и никто не откажет, если, конечно, ребенку не требуется незамедлительная помощь. Это важно, чтобы у женщины, несмотря на естественную боль, осталось хорошее впечатление от родов.

А отсроченное перерезание пуповины для здоровья ребенка — это миф. Ни вреда, ни пользы от этого нет.

— Менструальные чаши

Мы не раз обсуждали этот вопрос с коллегами. В организме человека есть несколько отверстий для выхода шлаков, менструальная кровь — это шлак. С таким же успехом можно тогда применять «каловые» чаши или любые другие. Но я считаю, что то, что должно выйти, не должно задерживаться. Поэтому даже тампоны не должны использоваться регулярно.

Это инородные тела, которые вводятся во влагалище и собирают определенное количество отходов.

Что касается менструальной чаши, то бывают условия, при которых ее трудно даже обработать. Это больше мода, чем необходимость. Возможно, чаши могут быть удобными при обильных менструациях, но сегодня есть огромный выбор прокладок, тем более непромокаемых.

Более того, нет никаких научных исследований на эту тему, и сказать, что чаши вредны или полезны, нельзя. Это индивидуальное предпочтение в выборе гигиены для каждой женщины. Нравится — можно использовать.

— Замедленное кесарево сечение

На сегодняшний день это пока что экспериментальные роды. В Канаде мы этого не делаем, да и вообще всего несколько врачей во всем мире практикуют это.

Но кесарево сечение — это открытая рана, и чем дольше она открыта, тем выше риск инфицирования.

Как такового преимущества для здоровья ребенка в таком процессе нет, а вот опасность для женщины существует.

Поэтому большинство врачей предпочитают делать классическое кесарево.

— Осмотры у врача на всякий случай

Лечебное учреждение создано для оказания помощи людям, которые в этом действительно нуждаются. Выявление опасных заболеваний, в частности рака, — это другая категория, когда задача врача — определить уровень риска. И вот здесь частота наблюдений будет определяться здравым смыслом и рекомендациями.

Если же у женщины нет высокого риска развития рака матки или молочной железы, например, то не следует проверяться по любому пустяку.

Это приводит к созданию ложных диагнозов, вынуждает пациентку все время ходить по врачам, что кардинально меняет качество жизни.

— Удаление матки в качестве профилактики рака

Я знаю, что есть врачи, которые рекомендуют всем женщинам после 40 лет удалять матку без всякой на то причины, а лишь с профилактической точки зрения. Считаю такой подход неверным.

Есть хорошо разработанный подход — скрининг. В Америке и Европе его делают каждые два-три года.

По результатам обследования женщины можно судить о необходимости вмешательства.

Кроме того, для профилактики рака шейки матки сегодня проводят жидкостную цитологию, это исследование намного эффективнее, оно позволяет определить наличие определенных типов ВПЧ. Но еще нужно учитывать семейную историю и другие факторы риска, например курение, длительное использование гормональных контрацептивов, большое количество половых партнеров, раннюю половую жизнь. И уже исходя из этого можно создавать для женщины индивидуальный график обследований.

И еще важен вопрос интерпретации анализов и осмотров. Например, легкую дисплазию мы вообще не лечим, она пройдет сама в течение года.

Когда у женщины находят малейшие отклонения и начинают прижигать или колоть гормоны — это сильно отличается от подходов, принятых в современном мире.

И конечно, женщина может устать от того, что у нее все время что-то не так и надо что-то лечить. Она перестает наблюдаться у врача, потому что ее залечили, у нее появляются подозрения, что ее разводят на деньги или вселяют страх, так формируется негативное отношение к медикам. Задача врача — выявить группу риска и вот с этими пациентками работать чаще.

В Канаде есть 9 программ по разным раковым заболеваниям. Программы доступны любой женщине. Она может пойти в специальный центр, пройти скрининг, и ее направят к специалисту, если это необходимо, или пойти на осмотр по рекомендации семейного врача.

Также в Канаде есть вакцина от ВПЧ (три вида), которая рекомендована мальчикам и девочкам в возрасте от 9 до 26 лет, она входит в национальный календарь и полностью покрывается государственной программой из национального бюджета.

Сейчас спорят о том, чтобы увеличить возраст первого прививания, поскольку половой жизнью теперь начинают жить позже, примерно с 20 лет.

— Замораживание яйцеклеток

Замораживать яйцеклетки мы предлагаем женщинам, которые проходят через лечение ракового процесса, а также тем, кто хочет отсрочить материнство. В Канаде это не очень популярно и делают чаще по медицинским показаниям.

— Сохранение пуповинной крови

Сегодня есть около 80 заболеваний, при которых могут использоваться стволовые клетки, находящиеся в пуповинной крови и тканях пуповины. Показания постоянно расширяются, но пока это новая отрасль, и мы с нетерпением ждем новых данных. У нас есть общественные банки пуповинной крови, есть и частные. Разница в том, что материал из общественных банков может использоваться для разных нужд, то есть не всегда их хранят специально для конкретного пациента.

Фото: Shutterstock.com, страница Елены Березовской в Facebook и Instagram

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