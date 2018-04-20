Жены-мироносицы: кто это, как их звали и почему они вошли в историю

22 апреля этого года в православном календаре отмечен День святых жен-мироносиц. Эти слова — «жены-мироносицы» — слышали наверняка все, но почему эти женщины навсегда запечатлели свои имена в памяти верующих, что именно совершили и сколько их было знают не многие.

А это интересная история. День Жен-мироносиц отмечается на третьей неделе после Пасхи. Как следует из названия этого памятного дня, посвящен он женщинам, и на Руси, кстати, почитался как праздник женщин. Память о тех, кто следовал за Спасителем, при его жизни возложив на себя заботы о нем, а по окончанию первого дня после погребения пришел к месту Гроба Господня, чтобы умастить его тело благовониями, что было иудейской традицией, и получил весть о воскрешении Господа, почитается уже много веков.

Удивительно, но евангелисты называют их по-разному. Тем не менее, сопоставление их текстов и детали предания, рассказывающего об этом событии, позволяют все же назвать семь имен, которыми, скорее всего, и обладали эти удивительные женщины.

Что они сделали

В ночь Воскpесения Хpистова жены-мироносицы шли ко Гробу Господню, чтобы умастить его тело драгоценным миро. Но они волновались — кто отвалит камень от гроба? Но камень отвалился от входа землетрясением, а появившийся перед мироносицами Ангел сказал, что Христос воскрес и явится им.

Народные традиции

На Руси День Жен-мироносиц отмечали с большой нежностью: он был, этот праздник, как… православное 8 Марта!

В Черноземье этот день назывался Маргоскиной неделей. Главным блюдом на столе становилась яичница: надо понимать, одно из самых простых «блюд».

А в некоторых областях в этот день женины собирались вместе и устраивали что-то вроде «девичников». После ужина, который женщины готовили сообща, устраивались танцы. Народные гуляния тоже были бурными, соблюдался и обряд кумовства: женщина снимала с себя крестик, вешала на веточку дерева, затем туда подходила другая женщина, крестилась, целовала крестик и обменивала его на свой. Обменявшиеся крестиками целовались троекратно и теперь считались кумами (до Духова дня). После этого женщины пели песни, жарили яичницу, пили квас — такими были угощения в этот день.

ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА КАЛУЖСКОГО И БОРОВСКОГО КЛИМЕНТА

Что я могу?

Вспоминание евангельских Мироносиц всякий раз подспудно пробуждает вопрос: как же получилось, что слабые жены не испугались, шли за Христом, даже когда Его покинули все апостолы, кроме одного, самого юного? Может быть, женская натура более склонна к верности, преданности, чем мужская? В чем состоит призвание женщины? (далее…)

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