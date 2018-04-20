Руководителю на заметку: как реагировать на ошибки персонала

Говорят, не ошибается тот, кто не работает. И в этом афоризме есть доля правды. Ошибки неизбежно совершают абсолютно все сотрудники. Поэтому руководителю надо быть психологически готовому к этому, давать правильную реакцию.

Как же реагировать на профессиональные промахи сотрудников? Ответ на вопрос сильно зависит от того, какого рода ошибку совершил сотрудник и каковы были обстоятельства. Произошла она из-за невнимательности, пренебрежения обязанностями или низкой квалификации? Типичная это ошибка или случайность? Какова была цена ошибки? Каждый раз нужно смотреть на конкретную ситуацию. Нельзя обобщать. Главное — исключить проблемы в будущем, а не наказать провинившегося.

Каждый руководитель должен понимать, что любая ошибка подчиненного — это, в первую очередь, промах самого руководителя.

Если дело в низкой квалификации персонала, руководитель должен ответить для себя на несколько вопросов:

1) Научится ли сотрудник избегать подобных ошибок, когда приобретет опыт?

2) Поможет ли обсуждение/менторинг/дополнительное обучение решить проблему?

3) Насколько перспективен этот сотрудник, стоит ли он того, чтобы вкладываться в его обучение, или проще заменить его на более профессионального (Но помните, что на высококвалифицированного специалиста все равно придется потратиться — увеличить заработную плату)?

В случае, когда ошибка произошла из-за невнимательности и это разовый случай, её можно проигнорировать. Если же проблемы возникают систематически, нужно понимать причину такой невнимательности работника. Возможно, сотрудник перегружен работой и ему нужна помощь. Можно ли автоматизировать процесс? Например, начать использовать CRM или планировщик задач, которые помогут организовать рабочий процесс и снимут часть нагрузки с работника. Или, возможно, пора увеличить штат.

Если дело в патологической рассеянности, руководитель должен задуматься, на своем ли месте работает человек и можно ли перераспределить обязанности так, чтобы рассеянность сотрудника не мешала ему приносить пользу организации. Когда речь идет о пренебрежении обязанностями, первым делом рекомендуется разобраться, почему сотрудник не мотивирован. В нашей организации демократичная структура, у каждого есть возможность для саморазвития и карьерного роста, мнение каждого работника имеет значение. Благодаря этому все «горят» своим делом.

В такой корпоративной культуре случаи сознательного пренебрежения обязанностями встречаются очень редко. Как правило, всегда есть понятные причины: человек «перегорел» на работе и ему пора съездить в отпуск, у него личные проблемы и на полную вовлеченность не хватает эмоциональных сил и т.п.

Если же все-таки оказывается, что сотрудник не заинтересован работой, ему безразлично качество наших услуг, и он просто «сидит на окладе», мы очень быстро расстаемся.

Еще раз повторюсь, что руководитель отвечает за каждого сотрудника и все процессы в компании, а значит, разделяет и ответственность за все ошибки персонала. Искать виноватых и придумывать изощренные наказания — совершенно бессмысленное и вредное занятие. Нужен спокойный анализ ситуации, который поможет решить проблему изнутри. Грамотно выстроенные процессы и уважительная корпоративная культура помогут минимизировать число ошибок.

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