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В сети появилась форма «Реала» на сезон-2018/19
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В сети появилась форма «Реала» на сезон-2018/19 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
В Интернете появилась форма "Реала" на следующий сезон. Как сообщает Footy Headlines, домашний комплект экипировки «королевского клуба» будет выполнен в традиционном белом цвете. Отличие от нынешней формы в цвете полосок и букв в названии спонсора — вместо голубого будет использован черный.
При этом, как будут выглядеть второй и третий комплекты экипировки, пока неизвестно.
💥🇪🇸 BREAKING: Real Madrid 18-19 Home kit leaked: https://t.co/1c2Xaj6EDM
— Footy Headlines (@Footy_Headlines) 20 апреля 2018 г.
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