В сети появилась форма «Реала» на сезон-2018/19

В Интернете появилась форма "Реала" на следующий сезон. Как сообщает Footy Headlines, домашний комплект экипировки «королевского клуба» будет выполнен в традиционном белом цвете. Отличие от нынешней формы в цвете полосок и букв в названии спонсора — вместо голубого будет использован черный.

При этом, как будут выглядеть второй и третий комплекты экипировки, пока неизвестно.

💥🇪🇸 BREAKING: Real Madrid 18-19 Home kit leaked: https://t.co/1c2Xaj6EDM

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) 20 апреля 2018 г.