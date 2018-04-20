7 важных советов, которыми стоит воспользоваться на забегах ROSA RUN

Выберите специальные кроссовки

Фото: shutterstock.com Для ROSA PEAK выбирайте кроссовки, предназначенные для трейлраннинга — с мембраной и агрессивным протектором. В обычных кроссовках для бега по асфальту вы далеко не убежите.

Лена Калашникова

создатель блога о беге far2run.ru, сооснователь бегового клуба Naughty Foxes Run Club — В прошлом году на маршруте ROSA PEAK ещё лежал снег. В этом году всё тает очень быстро, но нужно быть готовым к любой неожиданности — дождю или грязи. Идеально подойдут трейловые кроссовки, например adidas Terrex. Статьи по теме Как покорить бездорожье: советы трейлраннеров 14 лучших кроссовок для бега

Используйте палки

Фото: shutterstock.com Треккинговые палки официально разрешены на забеге ROSA PEAK, поэтому не стоит от них отказываться. Поверьте, они сильно упростят вам жизнь (бег). Отдайте предпочтение максимально лёгким телескопическим палкам с круглым набалдашником — на спусках будет удобнее на них опираться. Важен и размер петель на рукоятках палок. Рука должна свободно проходить в них и легко фиксироваться.

При беге не держите палки далеко от корпуса, старайтесь прижимать плечи к телу. Руки и ноги работают в противоход: правая рука — левая нога и наоборот. При правильном использовании палки включают в работу руки и плечи и снижают нагрузку с уставших ног. И будьте внимательны: не задевайте палками других бегунов, особенно на старте, когда люди бегут плечом к плечу.

Улучшите общую физическую подготовку

Фото: shutterstock.com Начинайте уже сейчас делать бёрпи и планки по утрам, пользоваться лестницей вместо лифта и приседать во время обеденного перерыва. Так вы разовьёте выносливость, а она точно необходима при беге на высоте.

Лена Калашникова

создатель блога о беге far2run.ru, сооснователь бегового клуба Naughty Foxes Run Club — На втором забеге — ROSA QUEST — важна командная работа. Убедитесь, что нашли общий язык со своими напарниками по команде. Чтобы выполнить квест, придётся не только бегать, но и приседать, отжиматься, делать бёрпи и другие упражнения на силу и выносливость. Ещё есть время прокачать свою общую физическую подготовку. Статьи по теме 5 упражнений для всего тела, которые заменяют пробежку 5 простых, но эффективных упражнений для всего тела 3 самых простых и самых эффективных упражнений для верхней части тела 7 необычных упражнений для всего тела

Позаботьтесь о комфорте

Фото: ROSA RUN Погода в мае в горах в Сочи непредсказуема: может быть плюс 10 градусов, а может и плюс 30. Чтобы не перегреться на третьем забеге — ROSA CARNIVAL, выбирайте максимально «прохладный» костюм с вентиляцией. Костюм должен быть не только смешным и крутым, но и удобным и безопасным. Перегрев может грозить пропуском последнего, самого важного забега — ROSA 777.

Распределите силы

Фото: shutterstock.com Бежите вы семь километров или полумарафон — неважно, силы в любом случае вам понадобятся.

Лена Калашникова

создатель блога о беге far2run.ru, сооснователь бегового клуба Naughty Foxes Run Club — Трасса в семь километров проходит по плоской части, но не надейтесь, что там совсем ровная поверхность. Там есть участки с подъёмами и спусками. На полумарафоне ещё интереснее: сначала ровно, затем семь километров подъёма и потом семь километров спуска. На первой части берегите силы, а на второй — следите за своими ощущениями и не ускоряйтесь, если не уверены в силах. При слишком активном беге в гору может ухудшиться самочувствие настолько сильно, что человек не сможет финишировать. На последнем отрезке не «бейте» сильно ногами асфальт. Когда вы бежите под гору, ударная нагрузка от бега дополняется ускорением тела. Берегите свои ноги.

Защищайтесь от солнца

Фото: shutterstock.com В горах солнце особенно активное. Чтобы не получить солнечный ожог в первый же день, обязательно пользуйтесь проверенным солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты, например 50 или 60.

Лена Калашникова

создатель блога о беге far2run.ru, сооснователь бегового клуба Naughty Foxes Run Club — Не пожалейте денег на хороший крем с SPF. Во время бега под плохим дешёвым кремом лицо будет неприятно потеть. Обязательная экипировка на любом забеге — солнцезащитные очки с третьей или четвёртой категорией защиты, кепка или козырёк. Голову надо защищать обязательно: в козырьке можно бежать полумарафон, голова не перегреется. А для более коротких дистанций лучше надеть кепку. Она должна быть предназначена именно для бега и изготовлена из дышащего материала. Из хлопка оставьте дома. Статьи по теме Почему так важно защищать глаза от солнца Солнечный удар: симптомы, лечение, последствия Как солнцезащитный крем помогает сохранить молодость

Пропустите забег в гору

На ROSA RUN четыре забега, и все они разные. Фестиваль стартует забегом ROSA PEAK — вертикальным километром. Но что делать, если раньше вы бегали только по ровной поверхности?

Лена Калашникова

создатель блога о беге far2run.ru, сооснователь бегового клуба Naughty Foxes Run Club — При беге вверх работают совершенно другие мышцы, нежели при беге по ровной поверхности. Поэтому с непривычки на следующий день всё тело будет болеть (если вы серьёзно будете бежать, а не просто идти вверх). Если хотите хорошо пробежать остальные дистанции, пропустите ROSA PEAK, особенно если вы новичок или никогда прежде не участвовали в трейлраннинге. А если всё-таки решитесь, то не бегите сразу быстро, берегите силы. Основная ошибка большинства бегунов — резкий и быстрый старт, после которого силы внезапно заканчиваются, а до финиша ещё далеко. Будьте готовы к тому, что сил бежать до конца вам всё равно не хватит, придётся идти пешком. Статьи по теме Куда ехать на майские праздники: гид по фестивалю бега ROSA RUN Где поесть и что посмотреть на фестивале бега ROSA RUN на «Роза Хутор» Как правильно подготовиться к забегам на фестивале ROSA RUN 10 самых крутых идей костюмов для карнавального забега на ROSA RUN Запись «7 важных советов, которыми стоит воспользоваться на забегах ROSA RUN» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.