Пять тайн королевы Елизаветы II

Ее зовут Елизавета Александра Мария, или просто Елизавета II . Ей 92. Она — королева Англии, и лично мне она кажется самой изумительной, загадочной и интересной женщиной за Земле. Она заняла престол в 1952 году, когда ей было 25.

С тех пор в мире произошло много разного: война во Вьетнаме, «оттепель» в СССР и начало покорения космоса, «холодная война», смерть Брежнева, перестройка, крушение СССР, трагическая и скандальная гибель принцессы Дианы, наводнения и катастрофы… Неизменной оставалась только она — великая и очаровательная Лиз. И в субботу, 21 апреля, у нее день рождения. Боже, храни Королеву!

СЕКРЕТ ЕЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

Помимо генетики (долгожителями были и мама королевы, и ее бабушка и прабабушка), королева никогда не курила и даже заветное «да» сказала принцу Филиппу только после того, как он поклялся бросить курить. Елизавета позволяет себе пару бокалов белого вина в день, гуляет по два часа в парке, не отказывается от верховой езды и часть дня проводят на ногах, чтобы мышцы были в тонусе; спит не менее семи часов в день. Елизавета активно — каждый день! — читает, в курсе всех литературных новинок, отвечает на письма, в том числе и самых простых подданных. Несколько лет назад пресс-служба Букингемского дворца заявила, что «Ее Величество никогда не согласится, чтобы ее ограничили в общении с простыми людьми, потому что для нее это очень важно. » Помимо прочего, королева активно занимается благотворительностью и полна оптимизма — всегда и несмотря ни на что.

ЯЗЫК ЖЕСТОВ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА

Надо быть королевой, чтобы знать — нет ничего случайного в этом лучшем из миров! Так, например, если королева, питающая слабость к легким черным сумочкам, начинает перекладывать сумочку из руки в руку, это знак того, что она готова окончить разговор с собеседником. Если сумочка оказывается поставленной на столе — это значит, что до окончания встречи остается от силы пять минут. Если сумочка вдруг оказалась на полу, беседу «перехватывают» помощники королевы, а она «под шумок» исчезает. Но самый опасный жест для собеседников — покручивание королевой ее обручального кольца — это значит, что она утомлена или раздражена беседой, и помощники тут же прервут ее под благовидным предлогом.

ЕСТЬ ЛИ У КОРОЛЕВ ОТПУСК

Возможно, вы удивитесь, но ответ — да, есть. Королева уезжает в отпуск в июле — это почти традиция. Возвращается она в сентябре. Во время отсутствия Ее Высочества в Букингемском дворце проводятся экскурсии: так монархия зарабатывает «на жизнь». Находясь в отпуске, королева, как правило, принимает важных государственных деятелей, например премьер-министра, и занимается государственными бумагами.

СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА

Несколько лет назад леди Колин Кэмпбелл издала книгу «Королева-мать». Таким образом, общество получило отличную новость для обсуждения — оказывается, мама Елизаветы II была рождена от связи графа и кухарки. Якобы в этом сознался граф Стрэтморский и Кингхорнский Клод Боуз-Лайон в свой смертный час, заявив лечащему врачу, что мама Елизаветы (I) не леди Сесилия, а повариха Маргерит Родьер. В пользу этой версии говорит факт: после выхода скандальной книги в адрес леди Кэмпбелл не последовало никаких санкций со стороны Букингемского дворца. Надо сказать, что Елизавета I сама изрядно налила воды на мельницу сплетен: она десятки раз меняла сведения о месте своего рождения. По одной из версий, дело тут было не в измене: леди Сесилия, обожавшая детей, была очень удручена смертью старшей дочери, Вайолет, и муж решил занять ее хлопотами о новорожденных малышах. Но Сесилия, которую муж на самом деле обожал, больше рожать уже не могла — детей и так было восемь — кроме Елизаветы. И тогда граф прибег к услугам Маргерит, своего рода суррогатной матери. По некоторым данным, Елизавета II была зачата Елизаветой I и ее мужем Берти, в ту пору уже взявшим имя Георг VI, методом искусственного оплодотворения (! — в то время!) под руководством врача Уолтера Джаггера.

Мать Елизаветы II тоже была долгожительницей: на свой 101 год он выпила шампанского, а также следила, чтобы в глазурь именинного торта было добавлено достаточно джина. Секрет своей долгой жизни она не скрывала: «Я люблю жить, и все» — говорила королева-мать.

ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ

Королева находится в счастливом браке, и спустя столько лет после свадьбы, которую посмотрели когда-то 20 миллионов человек, они с мужем смотрят друг на друга влюбленными глазами. Но этот секрет — как сохранить любовь на столько лет — она не раскрывает никому, включая самых близких. И пусть не говорят, что жениться по любви не может ни один король — у королев это получается!

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