Памятник князю Владимиру возле Московского Кремля впервые после зимы помыли

МОСКВА, 20 апр — РИА Недвижимость. Памятник князю Владимиру возле Московского Кремля впервые после зимы помыли с шампунем, рассказал журналистам замначальника участка «Гормост-Фонтаны» ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов

По его словам, для этого потребовалось пять человек и две единицы техники.

"С помощью специального распылителя наносится нейтральное моющее средство, выдерживается определенное время, и потом с помощью аппарата высокого давления смывается", — объяснил Давыдов. Он отметил, что за зиму на поверхности памятника образовались отложения из соли, масла и пыли, которые необходимо смыть.

На помывку памятника высотой 17,5 метра уходит порядка 1,5 тонн воды, а концентрация шампуня в ней составляет примерно один литр на тысячу литров. Вся операция занимает около трёх часов, пояснил он.

Работы прошли в рамках апрельского месячника по уборке и благоустройству Москвы. Начиная с сегодняшнего дня и до наступления холодов памятник будут промывать два раза в месяц.