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Зачем она это делает? Фитнес-модель публикует в Инстаграм снимки неидеального тела
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Зачем она это делает? Фитнес-модель публикует в Инстаграм снимки неидеального тела 

Карельские вести 34 минуты назад
Фото: Карельские вести
«Идеальные фотографии — это не ко мне», — говорит она, ничуть не стесняясь складок на животе.
Больше миллиона человек подписаны на ее аккаунт в Инстаграме, чтобы получить советы по тренировкам, правильному питанию и вдохновение для занятий спортом. 29-летняя Анна Виктория известна как фитнес-гуру, тем более странно вдруг увидеть в ее соцсетях фотографии со складками на животе.
Впервые модель опубликовала их два года назад, желая показать, что кажущиеся недостатки фигуры иногда — лишь вопрос ракурса. Анна выложила коллаж из фотографий, на первой из которых она позирует в прекрасной форме, а на второй — просто сидит, расслабившись. Разница между этими снимками — две минуты. «Я получила множество комментариев от женщин, которые благодарили меня за то, что я показала — это нормально быть просто человеком. Другие делились с тем, как они боролись с пищевыми расстройствами, возникшими на фоне постоянных публикаций идеальных фигур. Моя фотография спасла их», — говорит Анна Виктория.
«Это самое малое, что я могу сделать, чтобы помочь другим в таких серьезных внутренних сражениях», — добавила она.
По словам Анны, главное — это не идеальные фигуры ее подопечных. Фитнес-тренер пытается донести до последователей, что нужно любить и ценить себя любой, но при этом стремиться улучшать качество жизни, здоровье и общее благополучие.
Источник: today.com  Анна Степцюра
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