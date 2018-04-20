Зачем она это делает? Фитнес-модель публикует в Инстаграм снимки неидеального тела

«Идеальные фотографии — это не ко мне», — говорит она, ничуть не стесняясь складок на животе.

Больше миллиона человек подписаны на ее аккаунт в Инстаграме, чтобы получить советы по тренировкам, правильному питанию и вдохновение для занятий спортом. 29-летняя Анна Виктория известна как фитнес-гуру, тем более странно вдруг увидеть в ее соцсетях фотографии со складками на животе.

Впервые модель опубликовала их два года назад, желая показать, что кажущиеся недостатки фигуры иногда — лишь вопрос ракурса. Анна выложила коллаж из фотографий, на первой из которых она позирует в прекрасной форме, а на второй — просто сидит, расслабившись. Разница между этими снимками — две минуты. «Я получила множество комментариев от женщин, которые благодарили меня за то, что я показала — это нормально быть просто человеком. Другие делились с тем, как они боролись с пищевыми расстройствами, возникшими на фоне постоянных публикаций идеальных фигур. Моя фотография спасла их», — говорит Анна Виктория.

«Это самое малое, что я могу сделать, чтобы помочь другим в таких серьезных внутренних сражениях», — добавила она.

По словам Анны, главное — это не идеальные фигуры ее подопечных. Фитнес-тренер пытается донести до последователей, что нужно любить и ценить себя любой, но при этом стремиться улучшать качество жизни, здоровье и общее благополучие.

Источник: today.com Анна Степцюра

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