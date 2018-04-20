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Дайнеко надела кимоно с огромным декольте
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Дайнеко надела кимоно с огромным декольте 

WDay.ru 31 минуту назад
Фото: WDay.ru
Певица решила похвастаться своими формами.
Виктория всегда ревностно относилась к своей фигуре и очень болезненно реагировала на упреки в лишнем весе. Ради красоты однажды она даже довела себя до обморока на тренировке. Но, похоже, звезда наконец-то пришла в идеальную форму и теперь пользуется каждым поводом, чтобы показать себя поклонникам во всей красе.
На одном из последних концертов Виктория Дайнеко появилась в объемной ярко-красной рубашке до талии и… без юбки. Этот предмет туалета она решила заменить ультракороткими шортами, больше, по мнению поклонников, похожими на спортивные трусы.
Ноги продемонстрировала, пришла очередь не менее шикарной верхней части тела. И Дайнеко поделилась с подписчиками снимком в платье-кимоно. Глубокий разрез доходит буквально до пояса и наполовину обнажает аппетитный бюст певицы.
Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko)
19 Апр 2018 в 12:32 PDT  Пикантность в том, что такой вырез ничем не зафиксирован и так и норовит разойтись. «Интересно, а двусторонний скотч предусмотрен в декольте? Или просто не шевелиться и не наклоняться?» — сразу же спросили фолловеры. Хотя думается, многим (особенно мужской части фанатов Виктории) хотелось бы посмотреть, как будет выглядеть этот наряд при движении.
Но главное, за этот образ Дайнеко заслужила лишь комплименты. Даже хейтеры, которые всегда найдут к чему придраться, заключили, что Вика выглядит как куколка — просто превосходно. Пожалуй, модницам стоит взять такой образ на заметку.
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