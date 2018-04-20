Пропавшего под Уфой мужчину заметили с башенного крана

Накануне вечером, 19 апреля, в Уфе обнаружили мужчину, которого искали с середины зимы: его тело, лежащее в поле, заметила работница башенного крана на стройке в Новобулгаково, и вызвала полицию. Врача уфимской зубной поликлиники №8 Руслана Сайфуллина последний раз видели 17 февраля, он вышел из магазина в Новобулгаково и направился домой. Но живым родные больше его не видели. Следователи подтвердили, что найденный мужчина — Руслан.

Как рассказали родственники, Сайфуллин не дошел до дома буквально 500 метров.

— Могу сказать, что смерть не носит криминальный характер, — рассказал приятель погибшего.

— Что там случилось, не известно. Может, ему стало плохо с сердцем, — пояснила подруга пропавшего.

Ранее высказывалось предположение, что Руслан мог уйти из-за разлада в семье. Но друзья и знакомые эту информацию опровергли. Они рассказали, что в тот день супруги действительно должны были ночевать раздельно: Руслан остался в доме в Новобулгаково, а жена с детьми поехала в гости к матери.

Пропажу мужчины заметили на следующий день, когда он не пришел домой. Три дня спустя родные подали заявление на розыск. Полиция и волонтеры осматривали то место, где позже нашли тело, но прошли мимо погибшего — возможно, его не заметили из-за свежевыпавшего снега.

— Мы два месяца ждали, что он вернется. Всякое ведь бывает — люди уходят, память теряют. Увы, чуда не случилось, — рассказала родственница мужчины Оксана Колесникова

У Руслана остались супруга и две маленькие дочери.