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Пропавшего под Уфой мужчину заметили с башенного крана
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Пропавшего под Уфой мужчину заметили с башенного крана 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Накануне вечером, 19 апреля, в Уфе обнаружили мужчину, которого искали с середины зимы: его тело, лежащее в поле, заметила работница башенного крана на стройке в Новобулгаково, и вызвала полицию. Врача уфимской зубной поликлиники №8 Руслана Сайфуллина последний раз видели 17 февраля, он вышел из магазина в Новобулгаково и направился домой. Но живым родные больше его не видели. Следователи подтвердили, что найденный мужчина — Руслан.
Как рассказали родственники, Сайфуллин не дошел до дома буквально 500 метров.
— Могу сказать, что смерть не носит криминальный характер, — рассказал приятель погибшего.
— Что там случилось, не известно. Может, ему стало плохо с сердцем, — пояснила подруга пропавшего.
Ранее высказывалось предположение, что Руслан мог уйти из-за разлада в семье. Но друзья и знакомые эту информацию опровергли. Они рассказали, что в тот день супруги действительно должны были ночевать раздельно: Руслан остался в доме в Новобулгаково, а жена с детьми поехала в гости к матери.
Пропажу мужчины заметили на следующий день, когда он не пришел домой. Три дня спустя родные подали заявление на розыск. Полиция и волонтеры осматривали то место, где позже нашли тело, но прошли мимо погибшего — возможно, его не заметили из-за свежевыпавшего снега.
— Мы два месяца ждали, что он вернется. Всякое ведь бывает — люди уходят, память теряют. Увы, чуда не случилось, — рассказала родственница мужчины Оксана Колесникова.
У Руслана остались супруга и две маленькие дочери.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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