Россиянам предложат растительное масло «Новичок»

Предприниматель из Ульяновской области Алексей Якушев предложил россиянам отведать его новый экологически чистый продукт ‐ растительным масло «Новичок», этикетки на котором украшены аббревиатурой КГБ. Таким образом Якушев решил заработать на скандале вокруг отравления экс‐полковника ГРУ Сергея Скрипаля , сообщило Ura.ru Бизнесмен признался, что название продукту он выбрал исходя из последних событий. Так, он регулярно встречал название отравляющего вещества в новостных сюжетах. Помимо названия с отсылкой к советским спецслужбам на этикетке присутствует ироничная надпись «продукты для долгой жизни».

Якушев ожидает, когда его экологически чистый продукт получит одобрение со стороны надзорных органов и поступит в розничную продажу.

Мы хотели порадовать людей, поднять им настроение. Появилась такая идея, сами разработали дизайн бутылки

— Алексей Якушев.