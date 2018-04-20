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Россиянам предложат растительное масло «Новичок»
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Россиянам предложат растительное масло «Новичок» 

360tv.ru 1 час назад
Предприниматель из Ульяновской области Алексей Якушев предложил россиянам отведать его новый экологически чистый продукт ‐ растительным масло «Новичок», этикетки на котором украшены аббревиатурой КГБ. Таким образом Якушев решил заработать на скандале вокруг отравления экс‐полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщило Ura.ru  Бизнесмен признался, что название продукту он выбрал исходя из последних событий. Так, он регулярно встречал название отравляющего вещества в новостных сюжетах. Помимо названия с отсылкой к советским спецслужбам на этикетке присутствует ироничная надпись «продукты для долгой жизни».
Якушев ожидает, когда его экологически чистый продукт получит одобрение со стороны надзорных органов и поступит в розничную продажу.
Мы хотели порадовать людей, поднять им настроение. Появилась такая идея, сами разработали дизайн бутылки
— Алексей Якушев.
Следственный комитет России опубликовал на своем официальном YouTube‐канале ход оперативных мероприятий по делу бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных неизвестным веществом на территории Великобритании. По версии британских властей, экс-полковник и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, известным в СССР как «Новичок».
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