Ещё
Мусульманке отказали в гражданстве за отказ дотронуться до мужчины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мусульманке отказали в гражданстве за отказ дотронуться до мужчины 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Во Франции мусульманке отказали в натурализации за отказ пожать руку мужчине. Об этом сообщает The Local.
Прибывшая из Алжира женщина подала документы на получение гражданства, так как она выходила замуж за француза. Однако во время обязательной официальной церемонии она отказалась пожать руку местному чиновнику, объяснив это своими религиозными убеждениями.
В ответ власти отказали ей в оформлении бумаг, так как она «не может интегрироваться во французское общество».
Указано, что инцидент произошел еще летом 2016 года, после этого супруг алжирки просил пересмотреть дело его жены, но, как пишет издание, в апреле этого года в ходатайстве ему было отказано. Чиновники объяснили это тем, что «в ответственный и символичный момент она проявила неспособность к ассимиляции».
По закону, французское гражданство можно получить только после прохождения официальной церемонии его присвоения. Во время мероприятия кандидат должен проявить свое уважение к национальным ценностям.
В 2016 году Франция натурализовала 120 тысяч иностранцев. Из них 21 тысяча прибыли в страну по визе жениха или невесты.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь
За какой секс женщины готовы платить5
Женщина тратит миллионы, чтобы стать карикатурой9
Самые скандальные фото знаменитостей17
Названы продукты, вызывающие неприятный запах тела18
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение