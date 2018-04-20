Чёлка или Халва: челябинский зоопарк запустил голосование за выбор имени ослице

Утром в пятницу, 20 апреля, челябинский зоопарк запустил голосование за выбор имени новой питомице — малышке, которая недавно родилась у осликов Славика и Ириски. В топ-4 имён попали Чёлка, Халва, Сливка и Челси. Что интересно, в первые минуты голосования там был и пятый вариант — Тефтелька. Но спустя несколько минут это имя пропало из списка.

По словам сотрудников зоопарка, молодая ослица очень похожа на маму Ириску: такая же серенькая с полосками

— Это третий малыш у Ириски и Славика. Первый был мальчик по имени Барбарис, тоже полосатый, затем девочка Пенка, — рассказала культорганизатор зоопарка Елена Чудакова. — И в этот раз имя для нашей новорожденной малышки мы выбирали всем городом.

Сотрудники зоопарка отобрали четыре самых милых варианта. Но какое из них подходит ослице больше всего — решать челябинцам. Проголосовать за понравившийся вариант можно на официальной странице челябинского зоопарка во «Вконтакте».

Ослица вышла на первую прогулку

В феврале зоопарк представил публике малыша кинкажу. Медовый медвежонок, как называют его зоологи, родился в середине января и до этого времени набирался сил.