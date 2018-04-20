«Лишняя» пироженка не повредит вашей фигуре. Ну, если она будет всего одна, конечно

Иногда правила стоит нарушать!

Если вы упорно делаете все возможное, чтобы стать стройнее, чтобы еще больше похудеть и сделать фигуру более подтянутой, каждый срыв, даже небольшой, может стать поводом для настоящего отчаяния. Между тем, одно пирожное, или пропущенная тренировка, или даже бокал вина в пятницу вечером не повлияют на вашу фигуру. «Это совершенно нормально, если в пятницу вечером вам хочется пойти не в спортзал, а в бар с друзьями. Или торт на Дне рождения подруги такой вкусный, что вы не смогли ограничиться одним маленьким кусочком. Или вы не удержались и заказали гамбургер вместо салата на обед», — говорит фитнес-тренер Анна Роудс.

На самом деле, утверждает Анна, набору веса способствует только регулярное нарушение режима. Чтобы всерьез навредить своей фигуре, вы должны постоянно переедать или питаться фаст-фудом. Вы должны регулярно употреблять алкоголь и на протяжении нескольких месяцев вести сидячий образ жизни. «Мои клиенты регулярно переживают из-за одной-единственной булочки и случайно пропущенной тренировки, — говорит Анна. — И я каждый раз им напоминаю, что для того, чтобы действительно испортить свою фигуру, им надо как следует постараться — не меньше, чем они стараются на моих занятиях».

Итак, вам совершенно точно не надо переживаться, если вы:

пропустили одну или даже три тренировки подряд;

в течение нескольких дней ели больше, чем обычно;

несколько дней вели сидячий образ жизни.

По-настоящему плохо на ваш организм влияет систематическое переедание или малоподвижность, ставшая образом жизни. А одно пирожное точно не повредит. Вера Ермакова

Читайте НАС ВКонтакте