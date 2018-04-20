Собаки — это не роскошь. Жительница Ямала осталась в поселке единственной, кто сохраняет транспортную традицию предков

Новопортовская жительница Анастасия Яптик осталась единственной в родном селе Новый Порт, кто ездит по делам на собачьей упряжке. Больше никто уже не следует этой традиции.

По словам женщины, раньше собаки служили транспортом не только в тундре. Поселковые жители тоже не пренебрегали таким способом передвижения.

В упряжке у Анастасии три пса: Тэва, Белка и Бобик. Подрастает четвертый ездовой — дружелюбная и любознательная Пальма.

На своих четвероногих друзьях Анастасия обычно ездит добывать лед для питья.

Представительница коренного народа сообщила журналисту ЯТВ, что родилась в тундре, но, как и многие ее сородичи, обосновалась в поселке. Женщина рассказывает — управлять ездовыми собаками ее научили еще в детстве бабушка с дедушкой. Когда-то в упряжке Анастасии было 12 собак, потом с каждым годом становилось все меньше. Сейчас хватает и четырех. Женщина жалеет о том, что эта традиция почти исчезла.