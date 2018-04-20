В России отметили снижение возраста доноров

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости . Возраст большинства доноров в России за последние 10-15 лет значительно снизился, сообщила начальник управления организации службы крови ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) РФ Ольга Эйхлер на акции по безвозмездной сдаче крови в Национальный день донора.

"По возрастному признаку мы фиксируем, что за 10-15 лет очень помолодело донорство. Если в советский период, постсоветский, как правило, доноры это были люди после 40 лет, то сейчас очень часто это доноры 25-35 лет", — рассказала Эйхлер.

Она добавила, что при этом верхнего предела возраста для доноров в России нет. Только физическое состояние, отсутствие противопоказаний, отсутствие операций влияют на возможность стать донором.

"Как правило, мужчин (доноров) немного больше, процентов на 5-7", -уточнила Эйхлер.