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В Волгограде начали отмывать засаленные стены «хрущёвок» к ЧМ-2018
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В Волгограде начали отмывать засаленные стены «хрущёвок» к ЧМ-2018 

v1.ru 36 минут назад
Фото: v1.ru
Масштабные работы по отмыванию копоти, грязи и многолетних слоев пыли со стен пятиэтажных домов и общежитий начались в Центральном районе Волгограда.
Засаленный фасад муниципального общежития № 4 на 7-ой Гвардейской отмывает висящий на тросах промышленный альпинист. В руках насадка от портативной мойки высокого давления.
— С трех сторон отмывать будем. Фасад и оба торца, — рассказали V1.ru коммунальщики. — Стену, выходящую во двор трогать не будем. Да, конечно она гораздо страшнее, чем фасадная, но никому не видна. А к чемпионату мира нам сказали, что с улицы дома должны выглядеть чисто и опрятно. Вот мы и стараемся. С виду объем велик, но за три дня с общежитием управимся.
Подобного отношения к своим стенам пятиэтажная «хрущёвка» не видела с 1964 года, то есть с момента постройки. По словам жильцов, несколько лет назад на фасаде замазывали места с обвалившейся облицовкой, и до сих пор на стенах видны громадные черные пятна от цементного раствора. Заодно с крыши сняли большой светодиодный призыв от советского МЧС: «Не бросайте непогашенные папиросы и спички…». Будет ли после мойки восстановлена облицовка, или фасад оставят чистым, но с пятнами — неизвестно.
Также сегодня усиленное мытьё фасадов и торцевых стен началось и у четырех— и пятиэтажных домов на улице Глазкова, между ЦПКиО и Центральным стадионом. Там, коммунальные службы активно используют уже не альпинистов, а автовышки.
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