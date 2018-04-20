В Волгограде начали отмывать засаленные стены «хрущёвок» к ЧМ-2018

Масштабные работы по отмыванию копоти, грязи и многолетних слоев пыли со стен пятиэтажных домов и общежитий начались в Центральном районе Волгограда.

Засаленный фасад муниципального общежития № 4 на 7-ой Гвардейской отмывает висящий на тросах промышленный альпинист. В руках насадка от портативной мойки высокого давления.

— С трех сторон отмывать будем. Фасад и оба торца, — рассказали V1.ru коммунальщики. — Стену, выходящую во двор трогать не будем. Да, конечно она гораздо страшнее, чем фасадная, но никому не видна. А к чемпионату мира нам сказали, что с улицы дома должны выглядеть чисто и опрятно. Вот мы и стараемся. С виду объем велик, но за три дня с общежитием управимся.

Подобного отношения к своим стенам пятиэтажная «хрущёвка» не видела с 1964 года, то есть с момента постройки. По словам жильцов, несколько лет назад на фасаде замазывали места с обвалившейся облицовкой, и до сих пор на стенах видны громадные черные пятна от цементного раствора. Заодно с крыши сняли большой светодиодный призыв от советского МЧС : «Не бросайте непогашенные папиросы и спички…». Будет ли после мойки восстановлена облицовка, или фасад оставят чистым, но с пятнами — неизвестно.

Также сегодня усиленное мытьё фасадов и торцевых стен началось и у четырех— и пятиэтажных домов на улице Глазкова, между ЦПКиО и Центральным стадионом. Там, коммунальные службы активно используют уже не альпинистов, а автовышки.