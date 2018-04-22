Кубица прекратил сотрудничество с Росбергом

Резервный пилот «Уильямса» Роберт Кубица отметил, что прекратил сотрудничество с чемпионом мира 2016 года Нико Росбергом . Немец помогал поляку, с которым давно дружит, устроиться в какую-либо команду, но вернуться к роли призового пилота Кубица не смог.

— Мы тесно сотрудничали с конца прошлого года, — цитирует F1i Кубицу. — У нас превосходные отношения, но когда я в роли резервного пилота, от этого сотрудничества мало пользы. Так что оно пока не нужно. Но мы поддерживаем отношения, дружим семьями.