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Кубица прекратил сотрудничество с Росбергом
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Кубица прекратил сотрудничество с Росбергом 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Фото: autosport.com.ru
Резервный пилот «Уильямса» Роберт Кубица отметил, что прекратил сотрудничество с чемпионом мира 2016 года Нико Росбергом. Немец помогал поляку, с которым давно дружит, устроиться в какую-либо команду, но вернуться к роли призового пилота Кубица не смог.
— Мы тесно сотрудничали с конца прошлого года, — цитирует F1i Кубицу. — У нас превосходные отношения, но когда я в роли резервного пилота, от этого сотрудничества мало пользы. Так что оно пока не нужно. Но мы поддерживаем отношения, дружим семьями.
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