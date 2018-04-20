В центре Ростова пропала девушка: родственники подозревают, что ее похитил бывший ухажер

Мария Лыткина в день своего исчезновения находилась на работе в спа-салоне «Баунти» на Красноармейской. Около часа дня ей на мобильный позвонил мужчина и попросил выйти на улицу якобы для того, чтобы передать посылку.

— Мария вначале не хотела покидать салон. Об этом рассказали ее коллеги. Но потом поддалась на уговоры, — сообщила корреспонденту 161.ru родная сестра пропавшей Светлана.

Судя по тому, что 25-летняя администратор оставила в салоне верхнюю одежду, сумку и деньги, она не планировала надолго покидать рабочее место. Но в «Баунти» она больше не появилось. На связь с родными Мария с того момента тоже не выходила.

— По записям с камер мы восстановили картину событий: Мария перешла через дорогу, села в белую «Тойоту Рав 4», после чего машина тронулась, — продолжает Светлана.

Чуть позже на телефон коллеги Марии пришло от нее сообщение. Девушка написала, что уехала с бывший женихом, с которым рассталась примерно полтора года назад. Дома Мария так и не появилась.

Вчера, 19 апреля, родные девушки обратились в полицию. Мария Лыткина, со слов близких, очень дисциплинированная: девушка никогда не прогуливала занятия в колледже, не пропускала работу, не убегала из дома и всегда говорила родителям о всех своих планах.

— Мы очень боимся, что произошла беда, — поделилась переживаниями Светлана.

Точку в отношениях с бывшим возлюбленным, у которого строительный бизнес, Мария поставила сама, узнав, что кавалер женат. Но и после этого, как утверждают родственники девушки, ей на телефон приходили сообщения с угрозами от супруги бизнесмена.

В пресс-службе ГУ МВД подтверди, что в отдел полиции поступало заявление о пропаже ростовчанки.

В день исчезновения Мария Лыткина была в темном платье и в черных туфлях на каблуке. У девушки светло-русые волосы ниже плеч. Рост примерно 160–163 сантиметров. Родные просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Марии, звонить по телефону 8-988-531-73-19.