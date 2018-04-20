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Почему у светофора именно такие цвета
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Почему у светофора именно такие цвета 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Автомобилисты редко задумываются о цветовой гамме одного из главных объектов контроля дорожного движения. Между тема данная тема чрезвычайно интересна. Действительно, каждому ребенку очевидно, почему крокодил больше длинный, нежели зеленый, при этом не все взрослые осознают тайный смысл цветовой последовательности бессловесного регулировщика.
Дело в том, что самые первый сигналы были разработаны вовсе не для машин — ими предстояло контролировать поезда. Красный цвет во многих культурах символизирует опасность и это неспроста. У него наибольшая длина волны в видимом спектре, потому и виден он на большем расстоянии, чем другие цвета. Красный означал «Стой» задолго до появления машин: он появился в незапамятные времена на семафорах, указывающих, свободны ли пути впереди.
Зеленый сигнал в железнодорожном сообщении первоначально был предупреждающим и означал «Внимание!», в то время как белый цвет говорил о том, что пути свободны и можно продолжать движение. Со временем значение зеленого цвета существенно изменилось. По длине волны он следует за красным и желтым в видимом спектре, то есть, его опять же легко увидеть на расстоянии. Существуют легенды, что для машинистов зеленый стал разрешающим сигналом после нескольких ужасающих катастроф: «рулевые» принимали звезды в ночном небе за белый сигнал и пришлось вносить логичные изменения.
Желтый цвет призывает к бдительности, поскольку он такой же заметный, как и красный. Начиная с рассвета автомобилестроения и до середины девяностых годов не все знаки «Стоп» были красными — многие наряду со знаками «Уступи дорогу» выкрашивались в желтый, поскольку увидеть алую «вывеску» ночью в плохо освещенной местности зачастую оказывалось невозможно. Со временем материалы и технологии развивались и красному цвету окончательно отдали право запрещать, в то время как желтый сделали предупреждающим. Вот почему в Штатах школьные автобусы, зебры и другие объекты внимания окрашены именно в этот колер.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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