Михаил Шуфутинский отпраздновал юбилей, но отказался от свадьбы

По самым скромным подсчетам, вечеринка в одном из пафосных столичных ресторанов обошлась королю шансона в несколько миллионов рублей. Но Шуфутинский денег не жалеет даже в кризис!

«Меня просто рвали на куски!»

— Гостей у меня было много: больше двухсот человек, — делится подробностями торжества Михаил Захарович. — Жалею, что так немного удалось со всеми пообщаться: в этот вечер меня просто рвали на куски. Но мне кажется, мой праздник удался: всем понравилось. Банкет — это сопровождение того, что влечет дружба. И я очень рад, что в этот вечер у меня не было ни одного случайного человека.

— Их было так много, что я до сих пор не успел разобрать, — говорит Шуфутинский. — И никак не могу поверить, что мне 70. Не очень ощущаю себя взрослым дядькой. Мне кажется, каким был раньше, таким и остался. Чувствую себя хорошо, постоянно выступаю, много езжу. Что может быть приятней?

В светской тусовке сплетничают, что певец сейчас думает о свадьбе. Уже на протяжении нескольких лет его связывают весьма теплые отношения с танцовщицей его балета Светланой Уразовой. Девушка, которая младше короля шансона почти на тридцать лет, всюду сопровождает Шуфутинского, вот и на юбилейном банкете была рядом. Но сам Михаил Захарович все разговоры о бракосочетании отрицает.

— Почему вы задаете вопросы про свадьбу? — удивляется Шуфутинский. — Я разве говорил когда-то, что планирую играть свадьбу? Пока на повестке дня такого вопроса не стоит. Я еще слишком молод!

«Моему голосу уже давно ничего не поможет»

В свои семьдесят лет Шуфутинский старается следить за собой. Он правильно питается, не позволяя себе ничего вредного.

— У меня просто нет другого выхода, — продолжает артист. — Диет я не соблюдаю. У меня одно правило: рот закрыл и пошел. Про моду на правильное питание тоже говорить бессмысленно. Мода — это такая вещь: приходит и уходит. А хорошие, правильные поступки остаются. Я знаю одно: всегда надо следить за собой. Когда тебе за тридцать, нужно хорошо понимать, что ты внутрь себя кладешь! Вот этого правила я придерживаюсь.

А еще Шуфутинский занимается спортом, в частности плаванием. В его загородном доме есть роскошный бассейн. Каждый день артист проплывает несколько километров. Послабления себе делает только в исключительных случаях.

— Бывает, что пропускаю занятия и потом очень жалею об этом, — говорит артист. — Плавание имеет огромное значение в моей жизни. Это заряд энергии, которая помогает существовать. У меня есть прекрасный тренер: она разрабатывает мне такие специальные схемы, которые укрепляют мышцы позвоночника, помогают расслабиться, хорошенько растянуться. Плавание — это единственный вид спорта, в котором задействованы все группы мышц. Кроме, пожалуй, голосовых связок. Если плаваешь и не орешь, то все в порядке.

Несмотря на солидную цифру, уходить на пенсию Шуфутинский не собирается. Гастроли у него намечены на несколько месяцев вперед. Не мешает даже кризис: на выступлениях Михаила всегда аншлаги.

— Проблем со связками у меня нет, а для артиста это главное, — продолжает певец. — Как я смеюсь, моему голосу уже давно ничего не поможет. Бывает, конечно, когда много разговариваю, на следующий день чувствую себя усталым в плане связок. Поэтому в свободное время стараюсь больше молчать. Для меня это отличный отдых!