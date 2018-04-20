Асаны в йоге для начинающих. Базовые йога-асаны для зарядки

Базовые асаны от Михея.

Наше утро не всегда сопровождается активными и бодрыми действиями. Чаще всего по утрам мы чувствуем себя вяло, а звон будильника лишь мешает сосредоточиться и прийти в себя. Каждый человек выбирает свой способ взбодриться. Это может быть чашечка кофе или чая, музыка и горячий душ… Но если вы ещё этого не знали, утренняя йога бодрит не хуже свежезаваренного американо.

Мы встретились с тренером Yoga_Method Михеем Павловым во время одной из практик на Quiksilver New Star Camp и составили для вас универсальный комплекс из пяти классических асан для утренней зарядки. Выполняя эти асаны, вы сможете почувствовать себя лучше, бодрее и энергичнее. Йога разогреет вас и даст ощущение внутренней гармонии на целый день.

Положение бокового вытяжения

Это базовое упражнение, которое подготавливает человека к началу тренировки. Простое вытяжение в правую и левую сторону. Также оно укрепляет ноги, во время выполнения упражнения они должны быть крепкими и сильными.

Поза героя 1 Ведущая передняя нога должна быть под согнута под углом 90 градусов, а другая остаётся прямой и сильной, колено выпрямлено. Корпус расположен перпендикулярно полу, плечи расслаблены. В облегчённой позиции руками можно упираться в бедро. Эта асана нужна для укрепления ног, стимуляции кровообращения. Очень важно дышать и держать положение коленей.

Положение для подготовки наклона вперёд

Это упражнение прорабатывает кор, поясницу и пресс. Очень важно, чтобы человек вытянул руки вперёд как продолжение корпуса. Во время выполнения этой асаны в работу включаются плечи. Старайтесь не заваливать таз назад. Всё упражнение удерживается на протяжении 5-8 дыханий, не меньше.

Треугольник

Это упражнение следует делать в начале тренировки. Стопа разворачивается в сторону наклона. Необходимо включить в работу ноги, почувствовать в них опору. Руки, корпус, позвоночник и другие части тела должны быть направлены в сторону вытяжения. Не нужно проваливаться глубоко вниз.

Наклон вперёд с широко расставленными ногами

Здесь важно положение колен. Они должны быть строго прямыми. Руки можно поставить на опору, под плечи или на кончики пальцев. Вытягиваем позвоночник. Наклоняемся по возможности вперёд. Для новичков особенно важно следить за тем, чтобы в работу включились ноги. Для упрощения стопы можно ставить чуть шире.